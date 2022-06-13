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Факти / Україна

ЗСУ ліквідували 32,3 тис. військових РФ – за добу ще 150

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ ліквідували 32,3 тис. військових РФ – за добу ще 150

Від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували вже близько 32 300 російських окупантів. За добу знищили ще 150 загарбників.

Оновлені втрати назвали в Генштабі ЗСУ. Також за минулу добу українські військові знищили вісім бойових броньованих машин, три артилерійські системи і збили ще один ворожий літак.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 1 432 (+2);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 492 (+8);
  • артилерійські системи – 718 (+3);
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 226;
  • засоби ППО – 97;
  • літаки – 213 (+1);
  • гелікоптери – 178;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 (+3);
  • крилаті ракети – 125;
  • кораблі /катери – 13;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 460 (+5);
  • спеціальна техніка – 54.

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Тим часом на Донецькому напрямку російські окупанти наступають, щоб оточити українські війська у районах Сєвєродонецька і Лисичанська.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ
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