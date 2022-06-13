ЗСУ ліквідували 32,3 тис. військових РФ – за добу ще 150
Від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували вже близько 32 300 російських окупантів. За добу знищили ще 150 загарбників.
Оновлені втрати назвали в Генштабі ЗСУ. Також за минулу добу українські військові знищили вісім бойових броньованих машин, три артилерійські системи і збили ще один ворожий літак.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
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- танки ‒ 1 432 (+2);
- бойові броньовані машини ‒ 3 492 (+8);
- артилерійські системи – 718 (+3);
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 226;
- засоби ППО – 97;
- літаки – 213 (+1);
- гелікоптери – 178;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 (+3);
- крилаті ракети – 125;
- кораблі /катери – 13;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 460 (+5);
- спеціальна техніка – 54.
Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.
Тим часом на Донецькому напрямку російські окупанти наступають, щоб оточити українські війська у районах Сєвєродонецька і Лисичанська.
Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.
Фото: Генштаб ЗСУ