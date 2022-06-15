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Факти / Україна

Ракетні удари по заходу України та перевірка логістики в армії: що відбувається на 112 день війни (онлайн)

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Ракетні удари по заходу України та перевірка логістики в армії: що відбувається на 112 день війни (онлайн)

Президент Володимир Зеленський ініціював перевірку логістики в армії, бо: “Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством”, – сказав він.

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