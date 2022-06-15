Червень, 14 в 23:59

Президент Володимир Зеленський ініціював перевірку логістики в армії, бо: “Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством”, – сказав він.

Сили ППО збили російські ракети на Тернопільщині, Львівщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині.

Окупаційні війська РФ зосередили велику кількість ствольної артилерії в Сєвєродонецьку.

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У Пентагоні заявили, що анонсована раніше передача Україні чотирьох РСЗВ з боку США є лише “початковим траншем”.

США та ЄС планують збудувати на кордонах України тимчасові сховища для пшениці.

Єврокомісія ухвалить рішення щодо статусу кандидата для України 17 червня.