Обстріл Миколаєва: ракети поцілили в завод, будинок і ковбасний цех

Червень, 19 в 7:06

Російські військові протягом минулої доби двічі завдавали ракетного удару по Миколаєву.

Удень армія РФ подвійним ударом ракетами типу Х-55 атакувала промислову інфраструктуру.

Увечері росіяни запустили п’ять ракет типу Калібр з боку Херсонської області.

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Одну ракету українські захисники знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Дві уразили завод пластикових вікон, одна – житловий будинок, а інша влучила в ковбасний цех.

Загальна площа пожеж, що спалахнули на заводі та в цеху, становила близько 400 кв. м.

Осередки займань локалізовано.

– За попередньою інформацією, жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються, – повідомили в Оперативному командуванні Південь.

Крім того, упродовж 18 червня російські окупанти намагалися атакувати гелікоптером позиції українських військових у Миколаївській області.

– Отримавши вогонь у відповідь, Мі-24, ухиляючись від ударів, ретирувався, – зазначили в ОК Південь.

Чотири рази атакували армію РФ з повітря напередодні й українські ракетно-артилерійські підрозділи та авіація.

Три гелікоптери вдарили по скупченню ворога в Херсонському районі, штурмовики – по скупченню живої ворожої сили та техніки в районі Давидового Броду та Снігурівки, а винищувач – по складу боєприпасів у Білозірській громаді Херсонської області.

За підтвердженими даними, втрати армії РФ такі:

28 російських військових,

один танк Т-62,

радіолокаційна станція,

паливозаправник,

інша автомобільна техніка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь