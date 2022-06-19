Обстріл Миколаєва: ракети поцілили в завод, будинок і ковбасний цех
Російські військові протягом минулої доби двічі завдавали ракетного удару по Миколаєву.
Удень армія РФ подвійним ударом ракетами типу Х-55 атакувала промислову інфраструктуру.
Увечері росіяни запустили п’ять ракет типу Калібр з боку Херсонської області.
Одну ракету українські захисники знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу.
Дві уразили завод пластикових вікон, одна – житловий будинок, а інша влучила в ковбасний цех.
Загальна площа пожеж, що спалахнули на заводі та в цеху, становила близько 400 кв. м.
Осередки займань локалізовано.
– За попередньою інформацією, жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються, – повідомили в Оперативному командуванні Південь.
Крім того, упродовж 18 червня російські окупанти намагалися атакувати гелікоптером позиції українських військових у Миколаївській області.
– Отримавши вогонь у відповідь, Мі-24, ухиляючись від ударів, ретирувався, – зазначили в ОК Південь.
Чотири рази атакували армію РФ з повітря напередодні й українські ракетно-артилерійські підрозділи та авіація.
Три гелікоптери вдарили по скупченню ворога в Херсонському районі, штурмовики – по скупченню живої ворожої сили та техніки в районі Давидового Броду та Снігурівки, а винищувач – по складу боєприпасів у Білозірській громаді Херсонської області.
За підтвердженими даними, втрати армії РФ такі:
- 28 російських військових,
- один танк Т-62,
- радіолокаційна станція,
- паливозаправник,
- інша автомобільна техніка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь