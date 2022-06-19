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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Ракетні удари по нафтовим об’єктам та візит Зеленського у Миколаїв: що відбувається на 116-й день війни (онлайн)

Ракетні удари по нафтовим об’єктам та візит Зеленського у Миколаїв: що відбувається на 116-й день війни (онлайн)

Окупаційні війська РФ атакували НПЗ та газові підприємства у різних регіонах України.

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00:44 - 19 червня

У Донецькій області за добу російські загарбники вбили одну людину і поранили 11.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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