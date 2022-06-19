Ракетні удари по нафтовим об’єктам та візит Зеленського у Миколаїв: що відбувається на 116-й день війни (онлайн)

Окупаційні війська РФ атакували НПЗ та газові підприємства у різних регіонах України.

Міноборони України повідомило, що відбувся обмін полоненими з російською стороною у форматі 5 на 5 людей.

Дві людини постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу.

Польща може запровадити протиракетний захист для західних областей України.

Херсонщину вдалось захопили через зраду завербованого співробітника СБУ.

Президент Володимир Зеленський приїхав у прифронтовий Миколаїв, де провів нараду та відвідав передові позиції військових. Після цього президент поїхав на Одещину.