Б’ють ракетами та авіацією – ЗСУ про бої за Сєвєродонецьк

Червень, 19 в 7:33

19 червня в Сєвєродонецьку Луганської області тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом.

Російські окупанти із застосуванням безпілотника Орлан-10 цілодобово розвідують ситуацію, щоб корегувати вогонь у районі обласного центру.

Загарбники обстріляли Лисичанськ, Борівське, Білу Гору та Устинівку, завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.

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Натомість українські підрозділи відбили штурм у районі Тошківки.

– Ворог відійшов та проводить перегрупування, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Сергій Гайдай