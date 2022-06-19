Б’ють ракетами та авіацією – ЗСУ про бої за Сєвєродонецьк
19 червня в Сєвєродонецьку Луганської області тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом.
Російські окупанти із застосуванням безпілотника Орлан-10 цілодобово розвідують ситуацію, щоб корегувати вогонь у районі обласного центру.
Загарбники обстріляли Лисичанськ, Борівське, Білу Гору та Устинівку, завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.
Натомість українські підрозділи відбили штурм у районі Тошківки.
– Ворог відійшов та проводить перегрупування, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Сергій Гайдай