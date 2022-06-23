Червень, 22 в 23:47

Під вечір 22 червня у соціальних мережах почала ширитись інформація про те, що Збройні сили України увійшли в Херсон.

Спочатку її поширив колишній депутат Верховної Ради Віталій Купрій на своїй сторінці у Facebook.

З двох незалежних джерел мені стало відомо, що наші бійці зайняли 4 вулиці Херсону. Наступ триває, – написав він у Facebook.

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Згодом інший екснардеп Ігор Мосійчук натякнув, що ЗСУ на Херсонському напрямку має певні успіхи.

– Херсон. Рекомендую уважно слідкувати за цим українським містом і очікувати гарних новин, — написав він.

Ввечері радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував це наступним чином:

– Не підтверджуємо та не спростовуємо. Давайте подивимось, що буде далі, – сказав він

Згодом Telegram–канал Збройні сили України. Війна з окупантами повідомив, що вхід ЗСУ у Херсон є інформаційним вкидом.

– Інформація про те, що ЗСУ зайшли в Херсон — не відповідає дійсності. Бо вже більшість ЗМІ цю інформацію почали вкидувати, – йдеться у повідомленні.

Користувачі соцмереж припускають, що інформацію про вхід українських захисників до Херсона надали, щоб дискредитувати українські медіа та зловити на поширенні фейків. Інші вважають, що це може бути елементом партизанської боротьби у самому окупованому місті.

Поки що офіційної інформації про те, що ЗСУ зайшли до міста, від українського командування не надходило. Як правило, про якісь події на фронті заведено повідомляти публічно через добу або більший проміжок часу, оскільки це може вплинути на безпекову ситуацію в регіоні.

Джерела: Віталій Купрій, Збройні сили України. Війна з окупантами, Ігор Мосійчук, Фейгин Live