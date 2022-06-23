Європарламент підтримав резолюцію про надання Україні і Молдові статусу кандидатів
Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання кандидатства Україні і Молдові.
Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на трансляцію засідання Європарламенту.
На засіданні євродепутати підтримали резолюцію значною більшістю, після чого піднялись з місць та зааплодували.
Зауважимо, що фінальне рішення про надання статусу Україні та Молдові країни-члени ЄС мають підтримати на саміті, який проходить 23-24 червня у Брюсселі.
Сьогодні перед початком саміту голова Європейської ради Шарль Мішель висловив впевненість, що євроспільнота офіційно надасть статус кандидатів Україні та Молдові.
Нагадаємо, що Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року.
17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала ЄС розглянути Україну як країну-кандидата.