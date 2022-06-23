Червень, 23 в 13:00

Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання кандидатства Україні і Молдові.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на трансляцію засідання Європарламенту.

На засіданні євродепутати підтримали резолюцію значною більшістю, після чого піднялись з місць та зааплодували.

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Зауважимо, що фінальне рішення про надання статусу Україні та Молдові країни-члени ЄС мають підтримати на саміті, який проходить 23-24 червня у Брюсселі.

Сьогодні перед початком саміту голова Європейської ради Шарль Мішель висловив впевненість, що євроспільнота офіційно надасть статус кандидатів Україні та Молдові.

Нагадаємо, що Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року.

17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала ЄС розглянути Україну як країну-кандидата.