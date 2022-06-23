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Факти / Україна / Політика

Шарль Мішель впевнений, що Україна отримає статус держави-кандидата

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Шарль Мішель впевнений, що Україна отримає статус держави-кандидата

Голова Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що сьогодні лідери країн Європейського Союзу офіційно нададуть статус кандидата на вступ Україні та Молдові.

Про це Мішель сказав перед початком саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

За його словами, сьогодні вирішальний момент для Європейського Союзу, адже це геополітичний вибір, який ЄС має зробити.

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– Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також висловимо чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові, – сказав голова Європейської ради.

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року.

17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала ЄС розглянути Україну як країну-кандидата.

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