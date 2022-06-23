Червень, 23 в 11:16

Голова Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що сьогодні лідери країн Європейського Союзу офіційно нададуть статус кандидата на вступ Україні та Молдові.

Про це Мішель сказав перед початком саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

За його словами, сьогодні вирішальний момент для Європейського Союзу, адже це геополітичний вибір, який ЄС має зробити.

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– Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також висловимо чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові, – сказав голова Європейської ради.

This is a decisive moment for the EU. I am confident that today we will grant candidate status to Ukraine and to Moldova. And express a clear and strong European perspective for Ukraine, Georgia and Moldova.#EUCO pic.twitter.com/phSt3Kq7Ys — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року.

17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала ЄС розглянути Україну як країну-кандидата.