Шарль Мішель впевнений, що Україна отримає статус держави-кандидата
Голова Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що сьогодні лідери країн Європейського Союзу офіційно нададуть статус кандидата на вступ Україні та Молдові.
Про це Мішель сказав перед початком саміту лідерів ЄС у Брюсселі.
За його словами, сьогодні вирішальний момент для Європейського Союзу, адже це геополітичний вибір, який ЄС має зробити.
– Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також висловимо чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові, – сказав голова Європейської ради.
This is a decisive moment for the EU.
I am confident that today we will grant candidate status to Ukraine and to Moldova. And express a clear and strong European perspective for Ukraine, Georgia and Moldova.#EUCO pic.twitter.com/phSt3Kq7Ys
— Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022
Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року.
17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала ЄС розглянути Україну як країну-кандидата.