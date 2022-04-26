Російські окупанти, які напередодні зайняли будівлю міськради Херсона, намагаються втулити своє “керівництво” у місті та області.

Про це повідомив губернатор Херсонської області Геннадій Лагута.

– Вчора окупанти зайняли приміщення Херсонської міської ради, зняли всю українську символіку та на охороні поставили своїх військових. Тож сьогодні команда міськради вимушена була залишити приміщення та працювати в іншому місці, – заявив Лагута.

За його словами, російські окупанти вже призначили своїх гауляйтерів.

– Також стало відомо, що у приміщені міської ради окупанти та їх колаборанти провели нараду, на якій представили так званих голову Херсонської обласної адміністрації Володимира Сальдо та голову Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця, – розповів Геннадій Лагута.

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Якщо персона Сальдо ні в кого не викликає питань, – бо ж це відвертий колаборант, який щонайменше вісім років уже мав би сидіти у в’язниці, – то фігура Кобеця стала сюрпризом.

Крім того, спробу російських загарбників встановити своє так зване керівництво прокоментував мер Херсона Ігор Колихаєв.

– Кобець озвучив, що відсьогодні саме він координуватиме процеси, що забезпечують життєдіяльність міста. Співробітникам міськвиконкому запропонували розглянути можливість подальшої співпраці. Далі вибір буде зроблено кожним самостійно, – зазначив Колихаєв.

Міський голова Херсона додав, що щодо своїх повноважень він чекає на інструкцію від Офісу президента. А до цього Ігор Колихаєв керуватиметься інструкцією, отриманою раніше.

– Буду за можливості здійснювати управління розпочатими процесами, що стосуються життєдіяльності міста. Я залишаюся в Херсоні та з херсонцями, які понад півтора року тому довірили мені керівництво нашим містом. Співпрацювати із новою адміністрацією відмовився. Херсон – це Україна! – заявив Колихаєв.

Хто такий Володимир Сальдо