Російські окупанти, які напередодні зайняли будівлю міськради Херсона, намагаються втулити своє “керівництво” у місті та області.
Про це повідомив губернатор Херсонської області Геннадій Лагута.
– Вчора окупанти зайняли приміщення Херсонської міської ради, зняли всю українську символіку та на охороні поставили своїх військових. Тож сьогодні команда міськради вимушена була залишити приміщення та працювати в іншому місці, – заявив Лагута.
За його словами, російські окупанти вже призначили своїх гауляйтерів.
– Також стало відомо, що у приміщені міської ради окупанти та їх колаборанти провели нараду, на якій представили так званих голову Херсонської обласної адміністрації Володимира Сальдо та голову Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця, – розповів Геннадій Лагута.
Якщо персона Сальдо ні в кого не викликає питань, – бо ж це відвертий колаборант, який щонайменше вісім років уже мав би сидіти у в’язниці, – то фігура Кобеця стала сюрпризом.
Крім того, спробу російських загарбників встановити своє так зване керівництво прокоментував мер Херсона Ігор Колихаєв.
– Кобець озвучив, що відсьогодні саме він координуватиме процеси, що забезпечують життєдіяльність міста. Співробітникам міськвиконкому запропонували розглянути можливість подальшої співпраці. Далі вибір буде зроблено кожним самостійно, – зазначив Колихаєв.
Міський голова Херсона додав, що щодо своїх повноважень він чекає на інструкцію від Офісу президента. А до цього Ігор Колихаєв керуватиметься інструкцією, отриманою раніше.
– Буду за можливості здійснювати управління розпочатими процесами, що стосуються життєдіяльності міста. Я залишаюся в Херсоні та з херсонцями, які понад півтора року тому довірили мені керівництво нашим містом. Співпрацювати із новою адміністрацією відмовився. Херсон – це Україна! – заявив Колихаєв.
Хто такий Володимир Сальдо
Сальдо був мером Херсона три каденції до 2012 року. Він зумів за той час довести місто до критичної точки. Мало того, що в місті зовсім нічого не робилося, так ще й влада якоюсь мірою належала криміналітету. Наприклад, біля залізничного вокзалу у Херсоні існує десятки років маленький ринок. Так от, якщо вам хотілося щось на ньому продати, то платити доводилося чоловіку у шкіряній куртці. Такса була немаленькою – близько 200-300 грн, і це за часів, коли долар коштував 5-8 грн. Міліція у цей час стояла поряд і пила каву, бо такий порядок у місті влаштував мер. Подібні речі були у кожному районі міста, не кажучи вже про те, як страждав середній та малий бізнес.
Думаємо, не варто нагадувати, що Сальдо завжди був вірним васалом Януковича та представником проросійської Партії регіонів. Навіть коли Володимира занесли до Ради, містом керувала його посіпака Зоя Бережна.
Ще один момент, який підкреслює цинізм Сальдо як управлінця – його будівельний бізнес. Скандалів з ним просто безліч. Проте символом став ТРЦ Суворівський, заради будівництва якого знищили парк. До речі, ТРЦ досі стоїть порожній.
2014 року Сальдо стає одним з головних колаборантів. Під час анексії Криму він спокійно залишив місто і поїхав у РФ розповідати, як там нібито чекають на “рускій мір”.
Проте у 2020 році Сальдо зі своєю партією спокійно пройшов до міської ради.
Нині на Володимира Сальдо заведено кримінальне провадження за статтею держзрада.