Не поважає міжнародне право: Україна відповіла на виступ Росії в Гаазі

Україна виступила на слуханнях Арбітражного суду в Гаазі у справі про захоплення Росією трьох українських військових кораблів та їхніх екіпажів.

Оксана Золотарьова, яка представляє Україну, зазначила у своїй промові, що Російська Федерація порушила основоположний принцип морського права – імунітет військових кораблів, коли захопила українські судна Бердянськ, Нікополь та Яни Капу.

– Росія не поважає міжнародне право. Не поважає імунітет військових кораблів України – цей загальновизнаний принцип міжнародного права. Сьогодні, тут, ми захищаємо не лише Україну, але й весь міжнародний правопорядок на морі, – зазначила вона.

Оксана Золотарьова додала, що Україна звернулася до Арбітражного суду і заради 24 українських моряків, яких Росія позбавила свободи на 9,5 місяців, помістивши їх в жахливі умови в’язниці Лефортово. Саме їх РФ заарештувала, тримала під вартою та переслідувала в межах кримінальної справи.

Оксана Золотарьова звернула увагу на те, що у цій справі Росія не лише послуговується неактуальними фактичними аргументами, але і заявляє недопустимі юридичні аргументи.

Так, РФ стверджує, що вдалась до начебто переслідування по гарячих слідах кораблів і мала право переслідувати наші судна з територіального моря до виключної економічної зони з метою арешту.

– Росія помиляється на кожному кроці. Ідея переслідування військового корабля по гарячих слідах абсурдна. Аргумент Росії невірний ще й тому, що вона заперечує імунітет військових кораблів у територіальному морі, – пояснила Золотарьова.

Представниця України нагадала, що у цій справі значну кількість аргументів Росії Міжнародний трибунал з морського права вже відхилив.

25 листопада 2018 року Росія захопила буксир Яни Капу та два малі броньовані катери Нікополь і Бердянськ. Вони здійснювали планований перехід з Одеси до Маріуполя.

Коли судна підходили до Керченської протоки, дорогу їм загородив російський танкер і два буксири. Противник відкрив вогонь на ураження, коли Нікополь, Бердянськ і Яни Капу намагалися повернутися назад до Одеси.

Тоді поранень зазнали троє членів екіпажу Бердянська, а окупанти захопили судна та взяли в полон усіх 22 моряків та двох співробітників СБУ. Кремль звинуватив їх у порушенні кордону, бо вважає Керченську протоку своєю. Хоча за міжнародним правом – це нейтральні води.

Пізніше Міжнародний трибунал зобов’язав Росію відпустити українських моряків та віддати кораблі. Більше про конфлікт у Керченській протоці – читайте на Фактах ICTV.