Червень, 28 в 12:50

Після ворожого удару по торговому центру Амстор у Кременчуку зниклою безвісти вважається 21 людина.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу 28 червня.

– На сьогодні 18 загиблих. 21 особа вважається зниклою безвісти. Частина з них може бути серед 18 вже знайдених тіл, – зазначив він.

За словами Монастирського, 15 людей із 36, які вважалися зниклими безвісти після ракетного удару, знайдено та ідентифіковано.

Зараз дивляться

Він додав, що упізнати тіла деяких загиблих не можуть через те, що вони сильно обгоріли. Ідентифікацію проводитимуть за допомогою експертизи ДНК, на це піде кілька днів.

Крім того, міністр стверджує, що під час ліквідації наслідків пожежі постраждав один із рятувальників.

– Він учора потрапив до лікарні через швидкість розбирання, через те, що під час витягування тіл було отруєння чадним газом. Зараз з ним все добре, але він також постраждав, – каже Монастирський.

Нагадаємо, що 27 червня російські загарбники завдали ударів двома ракетами по ТЦ Амстор у Кременчуку. У місті 28 червня оголошено Днем жалоби за загиблими.

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