Удар по ТЦ Амстор у Кременчуці: все, що відомо про постраждалих і вибухи

Червень, 27 в 21:30

Російські війська завдали ракетних ударів по місту Кременчук Полтавської області. Ракети влучили у торговий центр Амстор.

Станом на 21.55 відомо про 13 загиблих. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Спершу повідомлялося про двох загиблих.

О 21.20 у ДСНС повідомляли, що на місці пожежі було виявлено тіла десяти загиблих. Всього до лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 були ушпиталені. Повідомлялося, що одна людина померла у лікарні.

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Мер Кременчука Віталій Малецький зазначав, що влучання було “у дуже людне місце, яке на 100% не має відношення до воєнних дій”. Місцева влада та очевидці наголошували, що кількість жертв може бути великою.

Начальник головного управління ДСНС Полтавщини Володимир Сологуб повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини, що внаслідок обстрілу виникла пожежа на всій площі торгового центру, яка складає 10 300 кв. м.

До робіт залучено 383 особи, 57 одиниць техніки, з них від ДСНС 326 осіб (зокрема чотири психологи), 41 одиниця техніки, пожежний потяг Укрзалізниці, НП 20 осіб і п’ять одиниць техніки, ШМД 27 осіб і дев’ять одиниць техніки та КП Благоустрій 10 осіб та дві одиниці техніки.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що зі столиці до Кременчука вирушили поліцейські криміналісти на спеціально обладнаних пересувних лабораторіях для оперативного відпрацювання місця чергового воєнного злочину РФ.

Інформація про перебування у ТЦ родичів і знайомих

Наразі на території готелю Дніпровські зорі у Кременчуці за адресою вул. Халаменюка, 8, працює мобільний пункт поліції, де можна отримати чи надати інформацію про перебування у ТЦ родичів та знайомих.

Також можна звернутися за номером гарячої лінії: 0 (98) 739 26 30

Що наразі відбувається біля ТЦ Амстор?

Російські загарбники влучили у ТЦ Амстор близько 16.00 27 червня, коли лунала повітряна тривога у місті. На місці інциденту наразі багато поліції, військових та рятувальників. За словами очевидців, у момент вибуху у ТЦ було дуже багато людей.

За словами радника очільника МВС України Вадима Денисенка, в момент влучання російських ракет у ТЦ могли перебувати близько тисячі людей.

— Точної цифри немає, але приблизна цифра – там могли перебувати до тисячі людей у цей момент (момент ракетного удару. – Ред.). На жаль, у нас недостатньо ППО, яке би могло дозволяти збивати російські ракети, – сказав він в ефірі телемарафону Єдині новини.

Видання ВВС Україна пише, що однією з причин, чому під час повітряної тривоги у ТЦ було так багато людей, є те, що з 23 червня Амстор припинив просити відвідувачів залишити ТЦ під час тривоги.

Окрім рятувальників та поліцейських, на місці інциденту – багато волонтерів та працює пункт психологічної допомоги, де спілкуються з рідними людей, які були всередині і досі не вийшли на зв’язок. За словами радника голови МВС Антона Геращенка, до розбору завалів у Кременчуці підключилися територіальна оборона та добровольці. Він зазначив, що вони працюють разом із рятувальниками, щоб якнайшвидше дістати з-під завалів людей. Пізніше Геращенко в ефірі телемарафону повідомив, що наразі пожежу локалізовано, але ще є задимлення. У ТЦ обвалилася стеля. Рятувальники знайшли понад десять обвуглених тіл загиблих. Поліція відкрила реєстрацію заяв про пошук зниклих людей, наразі надійшло вже понад 20 заявок. Він зазначив, що скільки саме людей перебувало у ТЦ, стане зрозуміло до ранку. Що кажуть у ЗСУ, СБУ та офіційна реакція Повітряні сили ЗС України повідомили, що рашисти влучили у ТЦ ракетами Х-22, випущеними з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. — Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області, – йдеться у повідомленні. У РНБО зазначили, що по Кременчугу було випущено дві ракети, одна з яких влучила в ТЦ, а інша – в міський стадіон.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по торговому центру в місті Кременчук Полтавської області.

— Окупанти вдарили ракетами по ТЦ, де було понад тисячу цивільних. ТЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів, – написав президент.

Зеленський додав, що Росія продовжує спрямовувати своє безсилля на звичайних громадян, і “сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно”.

Радник голови ОП Михайло Подоляк відреагував на ракетний удар по ТЦ, заявивши, що РФ веде найогиднішу війну.

— Просто посеред дня. Просто тому, що хоче вбивати. Щоб залити все українською кров’ю. Росія – це держава-терорист. Росія веде найогиднішу війну, – написав він у Twitter.

Кременчук зараз… Росія навмисно б’є ракетою в торговельний центр, де перебуває понад тисячу мирних людей. Просто посеред дня. Просто тому, що хоче вбивати. Щоб залити все українською кров’ю. Росія — це держава-терорист. Росія веде найогиднішу війну.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/YBSYP4uBMQ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 27, 2022

Надзвичайний та повноважний посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що світ притягне Кремль до відповідальності за звірства в Україні.

— Жахливі повідомлення та фото приходять із Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговому центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за звірства в Україні, – написала Брінк.

Horrifying reports and images emerging from Kremenchuk of a Russian missile attack on a crowded shopping center. The world will hold the Kremlin accountable for its atrocities in Ukraine. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 27, 2022

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, коментуючи ракетний обстріл ТЦ, наголосила, що Росія продовжує тероризувати мирне населення в Україні.

— Росія продовжує тероризувати мирне населення та знищувати життя в Україні. З цим не можна миритися – вони ніколи не переможуть, а військові злочинці постануть перед правосуддям.

Yet another horrifying news from Ukraine. Russia bombed a shopping centre in #Kremenchuk with over 1000 peaceful people inside. Russia continues to terrorise civilians and destroy life in #Ukraine. This cannot be tolerated – they can never win and war criminals will face justice. — Kaja Kallas (@kajakallas) June 27, 2022

В СБУ повідомили, що невідкладно розпочали розслідування чергового воєнного злочину окупантів – ракетного обстрілу цивільних об’єктів у Кременчуці.

За цим фактом відкрито провадження за ч.2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

На місці уже працюють слідчі, зокрема до Кременчука відряджено команду фахівців із Головного слідчого управління СБУ.

Україні потрібно більше ППО, щоб захиститися від російських ракет та авіації

Щоб уберегти від подібних обстрілів цивільні об’єкти, як напередодні у Києві, коли рашисти влучили у житловий будинок, а сьогодні у ТЦ у Кременчуці, Україна потребує більше систем ППО.

Американський телеканал CNN повідомляв, що Київ має всі шанси отримати новітні норвезько-американські ракетні комплекси NASAMS. За їхніми даними, США може оголосити про таку поставку вже цього тижня.

Військовий експерт Михайло Самусь в ефірі телемарафону FREEDOM розповів про необхідність постачання систем ППО Україні. Він зазначив, що NASAMS – система малої середньої дальності на 20-40 км.

— Треба розуміти, що тоді ми можемо прикрити лише невелику ділянку місцевості. Ось для Ізраїлю така система ППО є дуже значимою. Якщо ми говоримо про гарантоване перекриття території України, потрібно обов’язково говорити про системи ППО Patriot, що мають дальність понад 100 км.

За його словами, розміщення систем Patriot та систем NASAMS може створити багатошарову систему проти різних типів ракет. Він додав, що лише NASAMS неможливо прикрити територію України або навіть великі міста.