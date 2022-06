Удар по ТЦ Амстор у Кременчуці: все, що відомо про постраждалих і вибухи

Російські війська завдали ракетних ударів по місту Кременчук Полтавської області. Ракети влучили у торговий центр Амстор.

Станом на 21.55 відомо про 13 загиблих. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Спершу повідомлялося про двох загиблих.

О 21.20 у ДСНС повідомляли, що на місці пожежі було виявлено тіла десяти загиблих. Всього до лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 були ушпиталені. Повідомлялося, що одна людина померла у лікарні.

Мер Кременчука Віталій Малецький зазначав, що влучання було “у дуже людне місце, яке на 100% не має відношення до воєнних дій”. Місцева влада та очевидці наголошували, що кількість жертв може бути великою.

Начальник головного управління ДСНС Полтавщини Володимир Сологуб повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини, що внаслідок обстрілу виникла пожежа на всій площі торгового центру, яка складає 10 300 кв. м.

До робіт залучено 383 особи, 57 одиниць техніки, з них від ДСНС 326 осіб (зокрема чотири психологи), 41 одиниця техніки, пожежний потяг Укрзалізниці, НП 20 осіб і п’ять одиниць техніки, ШМД 27 осіб і дев’ять одиниць техніки та КП Благоустрій 10 осіб та дві одиниці техніки.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що зі столиці до Кременчука вирушили поліцейські криміналісти на спеціально обладнаних пересувних лабораторіях для оперативного відпрацювання місця чергового воєнного злочину РФ.

Наразі на території готелю Дніпровські зорі у Кременчуці за адресою вул. Халаменюка, 8, працює мобільний пункт поліції, де можна отримати чи надати інформацію про перебування у ТЦ родичів та знайомих.

Також можна звернутися за номером гарячої лінії: 0 (98) 739 26 30

Російські загарбники влучили у ТЦ Амстор близько 16.00 27 червня, коли лунала повітряна тривога у місті. На місці інциденту наразі багато поліції, військових та рятувальників. За словами очевидців, у момент вибуху у ТЦ було дуже багато людей.

За словами радника очільника МВС України Вадима Денисенка, в момент влучання російських ракет у ТЦ могли перебувати близько тисячі людей.

Видання ВВС Україна пише, що однією з причин, чому під час повітряної тривоги у ТЦ було так багато людей, є те, що з 23 червня Амстор припинив просити відвідувачів залишити ТЦ під час тривоги.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по торговому центру в місті Кременчук Полтавської області.

Зеленський додав, що Росія продовжує спрямовувати своє безсилля на звичайних громадян, і “сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно”.

Радник голови ОП Михайло Подоляк відреагував на ракетний удар по ТЦ, заявивши, що РФ веде найогиднішу війну.

Надзвичайний та повноважний посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що світ притягне Кремль до відповідальності за звірства в Україні.

Horrifying reports and images emerging from Kremenchuk of a Russian missile attack on a crowded shopping center. The world will hold the Kremlin accountable for its atrocities in Ukraine.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, коментуючи ракетний обстріл ТЦ, наголосила, що Росія продовжує тероризувати мирне населення в Україні.

Yet another horrifying news from Ukraine. Russia bombed a shopping centre in #Kremenchuk with over 1000 peaceful people inside. Russia continues to terrorise civilians and destroy life in #Ukraine. This cannot be tolerated – they can never win and war criminals will face justice.

— Kaja Kallas (@kajakallas) June 27, 2022