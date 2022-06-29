У Миколаєві та Херсоні лунають вибухи

Червень, 29 в 6:57

У Миколаєві та Херсоні з самого ранку чутно вибухи. Про це з місця події повідомили очевидці.

Оновлено о 06.57. О 06.49 інформацію підтвердив і міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

– Зранку в Миколаєві прогриміли потужні вибухи. На місця вже виїхали рятувальники та медики, – зазначив очільник обласного центру.

Олександр Сєнкевич закликав людей залишатись в укриттях, не виходити на вулицю до завершення повітряної тривоги, а також не публікувати фото з місць обстрілів.

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Усю інформацію мер Миколаєва пообіцяв повідомити згодом.

Нині повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській та Луганській областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 126-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Сєнкевич