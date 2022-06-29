У Миколаєві та Херсоні лунають вибухи
У Миколаєві та Херсоні з самого ранку чутно вибухи. Про це з місця події повідомили очевидці.
Оновлено о 06.57. О 06.49 інформацію підтвердив і міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
– Зранку в Миколаєві прогриміли потужні вибухи. На місця вже виїхали рятувальники та медики, – зазначив очільник обласного центру.
Олександр Сєнкевич закликав людей залишатись в укриттях, не виходити на вулицю до завершення повітряної тривоги, а також не публікувати фото з місць обстрілів.
Усю інформацію мер Миколаєва пообіцяв повідомити згодом.
Нині повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській та Луганській областях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 126-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Сєнкевич