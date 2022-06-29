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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Посилений обстріл міст України та загроза вторгнення з боку Білорусі: що відбувається на 126-й день війни (онлайн)

Посилений обстріл міст України та загроза вторгнення з боку Білорусі: що відбувається на 126-й день війни (онлайн)

Російські війська обстріляли Дніпропетровську область та Харків;

Туреччина погодилась не блокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО;

Президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи на закінченні саміту G7, який відбувався у Німеччині, назвав ракетний удар по ТРЦ в Кременчуку воєнним злочином;

Росіяни без успіху намагаються продертися до Слов’янська та захопити шосе Бахмут-Лисичанськ, повідомляє Генштаб ЗСУ;

Вдень російські війська поцілили у міський стадіон Миколаєва та об’єкт військової інфраструктури.
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