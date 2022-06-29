Новий керівник Генштабу армії Британії Патрік Сандерс порівняв нинішню ситуацію у Європі з ситуацією у 1930-х роках і закликав до мобілізації зусиль, аби запобігти російській агресії;

Зеленський надав доказ цілеспрямованої атаки ракети РФ по ТЦ у Кременчуці;

Лідери Великої сімки за підсумками дводенного саміту заявили , що підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно, і готові надати їй гарантії безпеки у майбутньому.