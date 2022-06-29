Июнь, 29 в 8:00

Утром 29 июня российские военные ударили по многоэтажному дому в Николаеве.

Обновлено в 8.30. Виталий Ким сообщил о трех погибших и пятерых раненых.

Обновлено в 08.00. По состоянию на утро известно о двух погибших и троих раненых.

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Также ранения получил сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, отмечает руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

РФ обстреляла многоэтажку в Николаеве. Есть погибшие и раненые / 5 фотографий

По словам городского главы Александра Сенкевича, на месте сейчас идет поисково-спасательная работа.

– Работают спасатели, медики и коммунальщики, – добавил мэр города.

О взрывах в Николаеве и Херсоне с самого утра сообщили очевидцы.

Обновлено в 06.57. В 06.49 информацию подтвердил и городской глава Николаева Александр Сенкевич.

– Утром в Николаеве прогремели мощные взрывы. На место уже выехали спасатели и медики, – отметил глава областного центра.

Александр Сенкевич призвал людей оставаться в укрытиях, не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги, а также не публиковать фото с мест обстрелов.

Воздушная тревога в Николаевской области 29 июня длилась четыре часа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 126-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Сенкевич, Виталій Ким