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Факты / Украина

РФ обстреляла многоэтажку в Николаеве. Есть погибшие и раненые

Татьяна Забожко, редактор ленты
Подтверждено
Обстріл Миколаєва
Фото: Факты ICTV

Утром 29 июня российские военные ударили по многоэтажному дому в Николаеве.

Обновлено в 8.30. Виталий Ким сообщил о трех погибших и пятерых раненых.

Обновлено в 08.00. По состоянию на утро известно о двух погибших и троих раненых.

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Также ранения получил сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, отмечает руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

Обстріл Миколаїв
Обстріл Миколаїв
Обстріл Миколаїв
Обстріл Миколаїв
Обстріл Миколаїв
Обстріл Миколаїв
Обстріл Миколаїв
Обстріл Миколаїв
Обстріл Миколаїв
Обстріл Миколаїв
РФ обстреляла многоэтажку в Николаеве. Есть погибшие и раненые / 5 фотографий

По словам городского главы Александра Сенкевича, на месте сейчас идет поисково-спасательная работа.

– Работают спасатели, медики и коммунальщики, – добавил мэр города.

О взрывах в Николаеве и Херсоне с самого утра сообщили очевидцы.

Обновлено в 06.57. В 06.49 информацию подтвердил и городской глава Николаева Александр Сенкевич.

– Утром в Николаеве прогремели мощные взрывы. На место уже выехали спасатели и медики, – отметил глава областного центра.

Александр Сенкевич призвал людей оставаться в укрытиях, не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги, а также не публиковать фото с мест обстрелов.

Воздушная тревога в Николаевской области 29 июня длилась четыре часа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 126-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр СенкевичВиталій Ким

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