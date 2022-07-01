Вчителям повернули відпустку тривалістю 56 днів, проте є обмеження – Рада

Липень, 01 в 17:12

Верховна Рада законопроєктом №7251 повернула тривалість відпусток для педагогічних та науково-педагогічних працівників – до 56 календарних днів.

Про це розповів голова Комітету освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

– Проєкт закону 7251 прийнято загалом і підписано спікером сьогодні, – каже він.

При цьому у тексті законопроєкту запропоновано змінити 1 ч. ст. 12 закону Про організацію трудових відносин в умовах військового стану на таку:

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– У період дії військового стану надання працівникові щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежене тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік.

Таким чином, тепер обмеження знято, а рішення про тривалість відпустки прийматиме директор чи засновник школи.

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– Педагоги зможуть брати відпустку повної тривалості – до 56 календарних днів… Знаю, наскільки це є насущним питанням для працівників освіти. Адже на час воєнного стану відпустка була обмежена 24 днями, – зазначила народний депутат від фракції Слуга народу Юлія Гришина.

Отже, тривалість відпусток вчителів після підписання закону президентом України може становити 56 днів, як і раніше. Однак роботодавець може ухвалити рішення про 24-денну відпустку.

Джерело: Сергій Бабак

Фото: Chekyravaa | Dreamstime.com