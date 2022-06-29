Червень, 29 в 19:25

Ламати собі пальці на руках – такий новий спосіб уникнення участі у війні з Україною вигадали російські солдати. Про це окупант, підрозділ якого знаходиться на Харківщині, розповів у телефонній розмові з батьком, яку перехопили співробітники СБУ.

Росіянин каже, що товаришу треба було терміново поїхати додому, але командир не відпустив, тому він порадив йому переламати пальці битою.

– Я говорю, ну есть, конечно, предложение – у нас бита есть там, трофейная, давай, говорю, тебе палец сломаю. Он говорит: Ну давай! Я ему и ударил, – розповідає він батькові.

Проте одного удару було замало – лікарі зафіксували лише забій, тому довелося вдарити по пальцях ще раз.

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Водночас в СБУ нагадують, що існує не травматичний спосіб уникнення участі у війні – російські солдати можуть просто здатися в полон і зберегти своє життя, зателефонувавши на гарячу лінію 2402.

З іншого перехоплення стало відомо, що російські військові шукають також легальні способи лля втечі з війни.

В одній із розмов окупант просить матір знайти для цього хорошого юриста.