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Факти / Україна / Суспільство
Марта Бондаренко |
ППО NASAMS від США та новий обстріл Зміїного: що відбувається на 129-ту добу війни

ППО NASAMS від США та новий обстріл Зміїного: що відбувається на 129-ту добу війни

США оголосили про новий пакет допомоги для України на $820 млн – до нього увійдуть системи ППО NASAMS.

Ракетний обстріл Одещини: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає країни-партнери надати Україні сучасні системи протиракетної оборони.

За перше півріччя експорт з України впав на 23,7% у порівнянні з першим півріччям 2021 року.

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00:11 - 02 липня

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що Олександр Лукашенко маніпулює Путіним, організувавши операцію з дезінформації, створивши тим самим загрозу вторгнення з боку Білорусі.

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00:09 - 02 липня

Зеленський подякував США й особисто президенту Джо Байдену за новий пакет підтримки для України, який містить дуже потужні системи NASAMS.

– Зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали заради такого постачання. Загалом цей пакет вартує $820 млн і, окрім NASAMS, містить також боєприпаси для артилерії та радари, – наголосив президент.

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00:07 - 02 липня
ЗСУ збили дві російські ракети над Харковом

Протиповітряна оборона України знищила дві ракети, які летіли в напрямку Харкова з боку російського Бєлгорода.

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