ППО NASAMS від США та новий обстріл Зміїного: що відбувається на 129-ту добу війни

США оголосили про новий пакет допомоги для України на $820 млн – до нього увійдуть системи ППО NASAMS.

Ракетний обстріл Одещини: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає країни-партнери надати Україні сучасні системи протиракетної оборони.

За перше півріччя експорт з України впав на 23,7% у порівнянні з першим півріччям 2021 року.