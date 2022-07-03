Демонстрація “доброї волі”: росіяни завдали двох бомбових ударів по Зміїному
Російські військові два дні поспіль після відходу з острову Зміїний завдають по ньому ударів.
Напередодні ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали двох бомбових ударів по острову.
Про це 3 липня повідомили в Оперативному командуванні Південь.
– Росіяни продовжують демонстрацію “доброї волі”, – зауважують в ОК Південь.
Авіаційних ударів по Зміїному росіяни завдавали й 1 липня.
Тоді два російські винищувачі запалювальними боєприпасами намагалися випалити залишки своєї покинутої техніки.
Як тоді наголосили в Оперативному командуванні, “тактику “невлучання” росіяни продемонстрували в кількох варіантах”.
Натомість українські захисники після дорозвідування виявили та знищили на острові реактивну систему залпового вогню Град, один зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1, три одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки РФ.
Нагадаємо, що українські захисники змусили російських загарбників покинути острів Зміїний 30 червня.
Ті поспіхом евакуювали залишки гарнізону з острова, а в Міноборони Росії заявили, що їхні війська “здійснили “крок доброї волі”, завершили виконання завдань на острові й вивели гарнізон, що перебував там”.
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