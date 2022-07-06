Липень, 06 в 12:06

Окупанти збирають особисті дані жителів Маріуполя для того, щоб забезпечити явку на псевдореферендум.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він оприлюднив скріншот повідомлень, які окупанти масово розсилають жителям.

У СМС йдеться про те, що маріупольці мають надати не лише прізвище та ім’я, а й повну дату народження, паспортні дані та прописку.

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– Зрозумілий план по забезпеченню явки на псевдореферендум в Маріуполі. Через окупаційні адміністрації поновили збір особистих даних маріупольців через подання заяв на відновлення житла. Знов. При поданні заяв прямо кажуть, що питання компенсацій або відновлення буде вирішено після референдуму, – написав Андрющенко.

Активним містянам російська адміністрація дала наказ терміново провести перепис мешканців у будинках. Інакше – погрожують не надавати житло на заміну зруйнованому.

– Активних містян – голів ОСББ, квартальних та інших – зібрали та видали наказ терміново провести перепис мешканців у будинках. Не тільки тих, хто залишився жити, але й в евакуації. В інакшому випадку погрожують не проводити ремонт пошкоджень та не надавати житло на заміну зруйнованому. Тому другий день масово проходять розсилки від таких осіб з пропозицією терміново надати особисті дані, бо без цього не буде відновлення будинку, – написав він.

Нагадаємо, що Росія готує псевдореферендум на тимчасово захоплених територіях України.

Цього разу окупанти хочуть анексувати Донецьку область. За даними Андрющенка, захід запланований на 11 вересня 2022 року.