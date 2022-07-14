Вибухи у Харкові, Запоріжжі та Новій Каховці: що відбувається на 141 добу війни (онлайн)

Посли ЄС обговорять сьомий пакет санкцій проти Росії. Він може бути узгоджений вже наступного тижня.

В Ірані спростували продаж військової техніки та безпілотників Росії.

Німеччина повністю припинить закуповувати російське вугілля з 1 серпня, а з 31 грудня відмовиться і від російської нафти.

Курс долара вперше з 2002 року піднявся вище за євро.