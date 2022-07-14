Вибухи у Харкові, Запоріжжі та Новій Каховці: що відбувається на 141 добу війни (онлайн)
Посли ЄС обговорять сьомий пакет санкцій проти Росії. Він може бути узгоджений вже наступного тижня.
В Ірані спростували продаж військової техніки та безпілотників Росії.
Німеччина повністю припинить закуповувати російське вугілля з 1 серпня, а з 31 грудня відмовиться і від російської нафти.
Курс долара вперше з 2002 року піднявся вище за євро.
Внаслідок обстрілів Бахмута на Донеччині загинула одна людина, ще п’ятеро жителів поранено. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Кириленко наголосив, що внаслідок обстрілу приватного сектору з РСЗВ Ураган пошкоджено близько восьми будинків.
Кількість обстрілів України скоротилася в десятки разів на тлі ударів ЗСУ по російських складах із боєприпасами та технікою.
У Луганській області російські війська посилили роботу диверсійно-розвідувальних груп. На блок-пости захисників виходять переодягнені у форму ЗСУ найманці, які розмовляють українською мовою.