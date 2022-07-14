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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Вибухи у Харкові, Запоріжжі та Новій Каховці: що відбувається на 141 добу війни (онлайн)

Вибухи у Харкові, Запоріжжі та Новій Каховці: що відбувається на 141 добу війни (онлайн)

Посли ЄС обговорять сьомий пакет санкцій проти Росії. Він може бути узгоджений вже наступного тижня.

В Ірані спростували продаж військової техніки та безпілотників Росії.

Німеччина повністю припинить закуповувати російське вугілля з 1 серпня, а з 31 грудня відмовиться і від російської нафти.

Курс долара вперше з 2002 року піднявся вище за євро.

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00:18 - 14 липня

Внаслідок обстрілів Бахмута на Донеччині загинула одна людина, ще п’ятеро жителів поранено. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Кириленко наголосив, що внаслідок обстрілу приватного сектору з РСЗВ Ураган пошкоджено близько восьми будинків.

Удар РФ по Бахмуту

Фото: Донецька ОВА

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00:07 - 14 липня

Кількість обстрілів України скоротилася в десятки разів на тлі ударів ЗСУ по російських складах із боєприпасами та технікою.

Фото: Генштаб ЗСУ

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00:05 - 14 липня

У Луганській області російські війська посилили роботу диверсійно-розвідувальних груп. На блок-пости захисників виходять переодягнені у форму ЗСУ найманці, які розмовляють українською мовою.

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