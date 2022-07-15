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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Знищені російські склади з боєприпасами і ракетні удари по Вінниці: 142 доба війни (онлайн)

Знищені російські склади з боєприпасами і ракетні удари по Вінниці: 142 доба війни (онлайн)

Сейм Латвії заборонив постачання газу з Російської Федерації з 1 січня 2023 року.

Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду Казахстану створити умови для релокації зарубіжних компаній, що пішли з російського ринку.

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00:45 - 15 липня

У Збройних силах України переконані, що російські окупанти почнуть відповідати за воєнні злочини проти мирних жителів.

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00:37 - 15 липня

Момент ракетного удару по центру Вінниці потрапив на відеокамери.

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00:26 - 15 липня

У Вінниці затримано людей, які можуть бути причетними до ракетного обстрілу по центру міста. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Затриманих осіб перевіряють на причетність до коригування обстрілу РФ.

Вінниця обстріл

Фото: ДСНС

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00:20 - 15 липня

ЗСУ почали мститися за ракетні удари РФ по Вінниці, Миколаєву та Харкову. Про це повідомив радник очільника Офісу президента України Олексій Арестович.

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