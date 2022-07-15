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У Вінниці затримано людей, які можуть бути причетними до ракетного обстрілу по центру міста. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Затриманих осіб перевіряють на причетність до коригування обстрілу РФ.