Знищені російські склади з боєприпасами і ракетні удари по Вінниці: 142 доба війни (онлайн)
Сейм Латвії заборонив постачання газу з Російської Федерації з 1 січня 2023 року.
Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду Казахстану створити умови для релокації зарубіжних компаній, що пішли з російського ринку.
У Збройних силах України переконані, що російські окупанти почнуть відповідати за воєнні злочини проти мирних жителів.
Момент ракетного удару по центру Вінниці потрапив на відеокамери.
У Вінниці затримано людей, які можуть бути причетними до ракетного обстрілу по центру міста. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Затриманих осіб перевіряють на причетність до коригування обстрілу РФ.
ЗСУ почали мститися за ракетні удари РФ по Вінниці, Миколаєву та Харкову. Про це повідомив радник очільника Офісу президента України Олексій Арестович.