Число перельотів до Білорусі великих транспортних літаків із РФ різко зросло

Липень, 17 в 19:11

До Білорусі за останній тиждень з 9 по 17 липня щонайменше 15 разів прилітали військово-транспортні літаки з Росії.

Про це пише Беларускі Гаюн.

Як уточнюється, щонайменше частина цих літаків щось привезли до Білорусі, проте саме – невідомо.

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Пресслужба Збройних Сил України відзначила у себе в Telegram, що це можуть бути снаряди.

– Моніторингова група Беларускі Гаюн зафіксувала збільшення кількості прильотів до Білорусі великих транспортних літаків із РФ. Тільки на військовий аеродром у Мачулищах було як мінімум 10 прильотів Іл-76 ВКС РФ, 2 прильоти Ан-22 ВКС РФ; 3 прильоти Ан-124 ВКС РФ, – йдеться у повідомленні.

Активісти додали, що Ан-22 – найбільший у світі турбогвинтовий літак, як і Ан-124, він використовується для перевезення великогабаритного вантажу.

– За нашою інформацією, як мінімум частина цих літаків щось привезли до Білорусі, проте що саме – невідомо. В одних лише Ан-124 на борту було до 20 осіб персоналу, – повідомляють у Гаюні.

Також цього тижня до Білорусі вперше з квітня прилетів та відлетів літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 ВКС РФ (RF-94268).

Повідомляється, що загалом він пробув на території Білорусі 5 днів 12 годин і “працював” у повітряному просторі РБ у супроводі винищувачів із Барановичів – тричі по 6 годин за цей час.

Серед напрямків, куди відлетіли або звідки прилітали ці літаки, можна виділити: Таганрог, Іваново, Твер і Анапу.