Число перелетов в Беларусь крупных транспортных самолетов из РФ резко выросло

Июль, 17 в 19:11

В Беларусь за последнюю неделю с 9 по 17 июля не менее 15 раз прилетали военно-транспортные самолеты из России.

Об этом пишет Беларускі Гаюн.

Как уточняется, по меньшей мере часть этих самолетов что-то привезли в Беларусь, однако что именно – неизвестно.

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Пресс-служба Вооруженных Сил Украины отметила у себя в Telegram, что предположительно это могут быть снаряды.

– Мониторинговая группа Беларускі Гаюн зафиксировала увеличение числа прилетов в Беларусь крупных транспортных самолетов из РФ. Только на военный аэродром в Мачулищах было как минимум 10 прилетов Ил-76 ВКС РФ, 2 прилета Ан-22 ВКС РФ; 3 прилета Ан-124 ВКС РФ, – говорится в сообщении.

Активисты добавили, что Ан-22 – самый большой в мире турбовинтовой самолет, как и Ан-124, он используется для перевозки крупногабаритного груза.

– По нашей информации, как минимум часть из этих самолетов что-то привезли в Беларусь, однако что именно – неизвестно. У одних только Ан-124 на борту было до 20 человек персонала, – сообщают в Гаюне.

Также на этой неделе в Беларусь впервые с апреля прилетел и улетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ (RF-94268).

Сообщается, что в общей сложности он пробыл на территории Беларуси 5 дней 12 часов и “работал” в воздушном пространстве РБ в сопровождении истребителей из Барановичей – трижды по 6 часов за это время.

Среди направлений, куда улетели или откуда прилетали эти самолеты можно выделить: Таганрог, Иваново, Тверь и Анапу.