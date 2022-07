У ніч проти суботи, 17 липня, неподалік грецького міста Кавала розбився транспортний літак Ан-12 української компанії Антонов, який виконував комерційний рейс із Сербії до Йорданії.

Про це повідомила Грецька корпорація телерадіомовлення (ERT). За словами очевидців, літак врізався в кукурудзяне поле біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангай.

Служба цивільної авіації підтвердила, що, ймовірно, загорівся один з чотирьох двигунів літака. Пілот запросив аварійну посадку в аеропорту Кавали, але приземлитися не встиг.

Відомо, що у літаку було вісім людей. На місці фюзеляжу, який повністю згорів, жодних ознак життя після падіння не помітили. Зараз там проводяться рятувальні роботи.

#BREAKING: UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing???? pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 16, 2022