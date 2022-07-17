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У Греції розбився транспортний літак Ан-12 української компанії Антонов – ЗМІ

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
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Антонов літак

У ніч проти суботи, 17 липня, неподалік грецького міста Кавала розбився транспортний літак Ан-12 української компанії Антонов, який виконував комерційний рейс із Сербії до Йорданії.

Про це повідомила Грецька корпорація телерадіомовлення (ERT). За словами очевидців, літак врізався в кукурудзяне поле біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангай.

Служба цивільної авіації підтвердила, що, ймовірно, загорівся один з чотирьох двигунів літака. Пілот запросив аварійну посадку в аеропорту Кавали, але приземлитися не встиг.

Зараз дивляться

Відомо, що у літаку було вісім людей. На місці фюзеляжу, який повністю згорів, жодних ознак життя після падіння не помітили. Зараз там проводяться рятувальні роботи.

Зв’язок з Ан-12 втратили за 16 км на захід від Кавали. Транспортний літак вилетів з Сербії до Йорданії та виконував комерційний транспортний рейс.

Як повідомляють ЗМІ, літак перевозив 12-тонний вантаж, який класифікується як небезпечний. Проте таким вантажем можуть бути не лише боєприпаси, але й акумулятори все, що може спричинити пожежу.

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Джерело: EPT News 

Фото: ANTONOV Company

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