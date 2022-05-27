Семеро людей загинули у Львові через коригувальника ворожого вогню – його затримали

Травень, 27 в 17:04

Правоохоронці заарештували мешканця Львова, який коригував ракетні удари окупанта по об’єктах критичної інфраструктури міста. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, з квітня 2022 року підозрюваний добровільно співпрацював з російськими окупантами, надсилаючи їм через месенджер Telegram інформацію про розміщення на території Львова військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури.

— Чоловік безпосередньо здійснював коригування ракетних ударів 18 квітня, у тому числі по автосервісу у місті Львові, внаслідок чого загинуло четверо осіб і четверо отримали поранення, – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури львів’янину повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ у Львівській області.

В результаті ракетних ударів окупантів 18 квітня 2022 року у Львові – семеро загиблих та 11 постраждалих. Того дня російські загарбники випустили по Львову чотири крилаті ракети повітряного базування.