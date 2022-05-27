Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Семеро людей загинули у Львові через коригувальника ворожого вогню – його затримали

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
СБУ
Фото: СБУ

Правоохоронці заарештували мешканця Львова, який коригував ракетні удари окупанта по об’єктах критичної інфраструктури міста. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, з квітня 2022 року підозрюваний добровільно співпрацював з російськими окупантами, надсилаючи їм через месенджер Telegram інформацію про розміщення на території Львова військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури.

— Чоловік безпосередньо здійснював коригування ракетних ударів 18 квітня, у тому числі по автосервісу у місті Львові, внаслідок чого загинуло четверо осіб і четверо отримали поранення, – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури львів’янину повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Зараз дивляться

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ у Львівській області.

В результаті ракетних ударів окупантів 18 квітня 2022 року у Львові – семеро загиблих та 11 постраждалих. Того дня російські загарбники випустили по Львову чотири крилаті ракети повітряного базування.

Джерело: Офіс генпрокурора
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка