Обстріли Одеси та Нікополя: що відбувається на 146 добу війни (онлайн)
Збройні Сили України змогли завдати російським військам істотних логістичних втрат. Окупантам дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території.
Крок за кроком українські захисники просуваються, ламають постачання для російської армії, виявляють та знешкоджують колаборантів. Перспектива очевидна – український прапор буде в усіх наших містах і селах, вважає президент Володимир Зеленський.
Окупанти готуються до псевдореферендуму про приєднання до Росії тимчасово окупованої території Луганської області. Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, західна далекобійна артилерія порушила плани російської армії щодо захоплення двох східних областей України.
– Вони мають величезні логістичні проблеми через знищення складів з боєкомплектами. Росіяни розуміють, що українські території їм не піддаються, бояться контрнаступу. Донбас повністю вони не зможуть швидко приєднати до РФ, щоб оголосити загальну мобілізацію, тож вирішили не чекати та вже проводять агітацію на окупованій частині Луганської області про приєднання до Росії, – повідомив Гайдай.
Росія використовує енергоресурси як зброю проти Заходу, тому Євросоюз готується до будь-яких сценаріїв у разі переривання постачання. Про це заявив представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
– Ми знаємо, що Росія може використати газ як зброю проти нас. Де-факто вони це вже роблять – зменшують постачання газу, перспективи якого обговорить Єврокомісія, – наголосив Боррель.
Турецька компанія Baykar Makina, яка виробляє ударні безпілотники Байрактар, не постачала і ніколи не постачатиме свої товари Росії. Генеральний директор компанії наголосив, що Туреччина підтримує суверенітет України та її боротьбу за незалежність.
Рада ЄС погодилась розпочати переговори з Албанією та Північною Македонією про вступ до Євросоюзу. Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала. За його словами, зроблено ще один важливий крок на шляху зближення Західних Балкан до Євросоюзу.
На найближчому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача України планують розглянути питання боротьби з коригувальниками ворожого вогню. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
– Це питання на контролі президента. Не виключаю, що на найближчому засіданні, яке має відбутися цього тижня, це питання розглядатиметься. Президент таке завдання поставив. Ми таке засідання готуємо, – повідомив Данілов.
Головні події за останню добу повномасштабної війни в України.
У Норвегії запустили збір коштів для закупівлі ударних безпілотників Bayraktar для України.
Україна вийшла з угоди СНД про співпрацю та взаємодопомогу у митних справах.
Європейський Союз погодив новий пакет санкцій проти Росії.
Азербайджан та ЄС підписали меморандум про стратегічне співробітництво в енергетиці.
Рада ЄС погодила виділення Україні п’ятого траншу військової допомоги у розмірі €500 млн.
У Росії з березня до червня закрилися понад 110 тис. компаній.
У населеному пункті на Одещині спалахнула пожежа внаслідок ракетного удару. Є поранення у чотирьох людей. Два будинки горять, два зруйновані вщент, у багатьох повибивало вікна. Про це заявив заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич.