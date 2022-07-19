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Окупанти готуються до псевдореферендуму про приєднання до Росії тимчасово окупованої території Луганської області. Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, західна далекобійна артилерія порушила плани російської армії щодо захоплення двох східних областей України.