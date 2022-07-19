Липень, 19 в 7:44

На найближчому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача розглянуть питання боротьби з ворожими коригувальниками.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він наголосив, що після війни у нас повинна бути країна, в якій просто не буде такого явища, як колаборант.

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За його словами, українська контррозвідка працює постійно і коригувальників затримують щодня, просто про це не завжди повідомляють громадськості.

– Завдяки тому, що Російська Федерація 30 років тут (на території України – Ред.) розповсюджувала свою агентуру, ми зараз маємо непросту ситуацію. Це питання (боротьби з коригувальниками ворожого вогню – Ред.) на контролі нашого президента. Не виключаю, що на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача, яке має відбутися цього тижня, це питання розглядатиметься. Президент таке завдання поставив. Ми таке засідання готуємо, – заявив Данілов.

Данілов нагадав, що із самого початку війни українці допомагали правоохоронним органам: надавали інформацію про підозрілих осіб. І зараз тим паче треба бути уважними.

За словами секретаря РНБО, найближчим часом запланована велика зустріч міжнародної оборонної конференції на базі Рамштайн у Німеччині. Там обговорюватимуть питання потреб Збройних сил України.

– Вважатимемо, що наші партнери не зупинятимуться, а додаватимуть нам озброєння для якнайшвидшого завершення війни, – сказав Олексій Данілов.

Раніше Служба безпеки України затримала російських агентів, які були коригувальниками ворожих обстрілів по Миколаївщині.

СБУ також затримала коригувальника обстрілів південно-східних позицій ЗСУ. Після завдання авіаудару по одному з мостів у Запорізькій області він особисто перевіряв точність влучання.

11 липня повідомлялося, що в Одесі затримали зрадника, який для Росії розвідував позиції протикорабельних комплексів Збройних сил України.