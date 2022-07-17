Липень, 17 в 15:02

У Запоріжжі 17 липня близько 14.00 – 15.00 було чутно серію вибухів.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

– Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деяких населених пунктах на лінії зіткнення, – зазначили в ОВА.

За попередньою інформацією, постраждалих, загиблих немає. Інфраструктура руйнувань не зазнала. Однак виникла пожежа на декількох полях.

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Місцева влада закликає людей зберігати спокій, дотримуватися правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації.

Зазначимо, що під час вибухів повітряної тривоги у Запоріжжі та області не оголошували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 144-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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