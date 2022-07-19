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Факти / Україна

Миколаїв закриють на декілька днів для пошуку колаборантів – Кім

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Миколаїв закриють на декілька днів для пошуку колаборантів – Кім

Миколаїв закриють на кілька днів для рейду проти колаборантів

Про це заявив голова ОВА Віталій Кім

– Є ті, хто тут давно, з якоюсь ідеєю. Є люди, які зневірилися чи не думають про наслідки, чи вирішили заробити. Це поодинокі випадки, але кожен такий випадок тягне за собою потенційні жертви, коли починають стежити за місцями розташування військових, ППО, чи чогось. Ми хочемо це припинити повністю. У нас ще плануються заходи щодо комендантської години, відпрацювання. Місто закриємо на кілька днів, підемо будинками та відпрацюємо тих поганих людей, – сказав Кім в ефірі Ходорковский LIVE.

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Джерело: Ходорковский LIVE

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