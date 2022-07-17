Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Б’ють по техніці, яку самі залишили: росіяни знову бомбили Зміїний

Валентина Летяк редакторка стрічки

Протягом останньої доби російські війська вкотре бомбили острів Зміїний, звідки українські війська вибили їх ще наприкінці червня.

Про це розповіла начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону.

– Ворог продовжує вишукувати можливості довести, що у нього ще є якісь сили для того, щоб переконати нас у своїй міці. І що він ще може зробити, як час від часу бомбити острів Зміїний, намагаючись переконати хоча б своїх, що вони його якось контролюють. Це була спроба розвідки – чи не розгорнуто там гарнізон, який вже можна знищити, – пояснила вона.

За її словами, ворог завдає ударів по тій техніці, яку сам залишив.

30 червня стало відомо, що ЗСУ змусили російських загарбників залишити острів Зміїний. Окупанти поспіхом евакуювали залишки гарнізону з острова.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Росія втратила понад третину своєї наземної бойової ефективності через війну з Україною – Міноборони Британії
Росія втратила понад третину своєї наземної бойової ефективності через війну з Україною – Міноборони Британії
Ракетні удари по Харкову та Миколаєву: що відбувається на 144-ту добу війни в Україні (онлайн)
Ракетні удари по Харкову та Миколаєву: що відбувається на 144-ту добу війни в Україні (онлайн)
Кажуть нам – памперси поміняйте: окупант жаліється на байдужість командування
Кажуть нам – памперси поміняйте: окупант жаліється на байдужість командування
Основна сесія НМТ 2022 стартує 18 липня – що треба знати учасникам
Основна сесія НМТ 2022 стартує 18 липня – що треба знати учасникам
Вистояв Другу світову – вистоїть і цю: Будинок офіцерів у Вінниці зносити не будуть
Вистояв Другу світову – вистоїть і цю: Будинок офіцерів у Вінниці зносити не будуть
Пожежу після ракетного удару по Дніпру приборкували майже 38 годин – ОВА
Пожежу після ракетного удару по Дніпру приборкували майже 38 годин – ОВА
Інтерактивна карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 17.07.2022
Інтерактивна карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 17.07.2022
Інформація про викид гептилу на Дніпропетровщині – фейк
Інформація про викид гептилу на Дніпропетровщині – фейк
Знайшли помилку в тексті?
Помилка