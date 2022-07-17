Б’ють по техніці, яку самі залишили: росіяни знову бомбили Зміїний

Протягом останньої доби російські війська вкотре бомбили острів Зміїний, звідки українські війська вибили їх ще наприкінці червня.

Про це розповіла начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону.

– Ворог продовжує вишукувати можливості довести, що у нього ще є якісь сили для того, щоб переконати нас у своїй міці. І що він ще може зробити, як час від часу бомбити острів Зміїний, намагаючись переконати хоча б своїх, що вони його якось контролюють. Це була спроба розвідки – чи не розгорнуто там гарнізон, який вже можна знищити, – пояснила вона.