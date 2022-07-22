Позбавлення громадянства Коломойського: Данілов пояснив, чому указ можуть не опублікувати
Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що якщо указ президента Володимира Зеленського про позбавлення громадянства олігарха Ігоря Коломойського та проросійського політика Вадима Рабіновича існує, то він може бути й не опублікований.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України 21 липня повідомив в етері національного телемарафону.
За його словами, причиною такого рішення може стати наявність персональних даних в документі глави держави, через це документ може бути закритим для того, щоб він не потрапив до публічного простору.
– Укази, якщо там є персональні дані, вони закриті. Ви можете не побачити ці укази, тому що укази щодо громадянства містять персональні дані. Чи будуть опубліковані ці укази, я вам не можу сказати, тому що у мене зовсім інші обов’язки, – зазначив він.
Раніше народний депутат Сергій Власенко (партія Батьківщина) опублікував документ, в якому, окрім Ігоря Коломойського та Вадима Рабіновича, містилось ще вісім прізвищ, зокрема Геннадій Корбан, якого ЗМІ неодноразово пов’язували з міською владою Дніпра.
Ані Олексій Данілов, ані ЗМІ із посиланням на джерела в Офісі президента, не змогли підтвердити реальну наявність такого указу президента.