Липень, 22 в 1:12

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що якщо указ президента Володимира Зеленського про позбавлення громадянства олігарха Ігоря Коломойського та проросійського політика Вадима Рабіновича існує, то він може бути й не опублікований.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України 21 липня повідомив в етері національного телемарафону.

За його словами, причиною такого рішення може стати наявність персональних даних в документі глави держави, через це документ може бути закритим для того, щоб він не потрапив до публічного простору.

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– Укази, якщо там є персональні дані, вони закриті. Ви можете не побачити ці укази, тому що укази щодо громадянства містять персональні дані. Чи будуть опубліковані ці укази, я вам не можу сказати, тому що у мене зовсім інші обов’язки, – зазначив він.

Раніше народний депутат Сергій Власенко (партія Батьківщина) опублікував документ, в якому, окрім Ігоря Коломойського та Вадима Рабіновича, містилось ще вісім прізвищ, зокрема Геннадій Корбан, якого ЗМІ неодноразово пов’язували з міською владою Дніпра.

Ані Олексій Данілов, ані ЗМІ із посиланням на джерела в Офісі президента, не змогли підтвердити реальну наявність такого указу президента.