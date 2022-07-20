Липень, 20 в 16:34

Російські агресори продовжують красти українське зерно на окупованих територіях та намагаються продавати його в інші країни.

– Російські суховантажі Матрос Кошка та Матрос Пожинич із викраденою українською сільськогосподарською продукцією (зерно, загальною масою 54 тис. тонн) 13 липня планували захід у порт Бейрут (Ліван). Оператор суден – російська компанія Crane Marine Contractor LLC (Астрахань). Втім, ліванська влада заборонила їхнє розвантаження, – йдеться у повідомленні, опублікованому Головним управлінням розвідки Міноборони.

За даними відомства, РФ довелося перенаправити судна в Сирію, порти Латакія та Тартус.

– Надалі з сирійської території українське зерно планується доставляти вантажівками до інших країн Близького Сходу та Північної Африки. Також окупанти намагаються відновити роботу морського порту у Маріуполі. Насамперед планується встановити сполучення з Ростовом-на-Дону для вивезення українського металу, – сказано у заяві.

Однак у ГУР підкреслюють, що для росіян залишається суттєвою проблема їхньої нездатності забезпечити постачання електроструму для роботи порту.