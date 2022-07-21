Липень, 21 в 17:56

Найближчими тижнями Велика Британія поставить Україні десятки артилерійських гармат, сотні безпілотників та ще сотні одиниць протитанкової зброї.

Як зазначається на сайті уряду Британії, постачання нового обладнання значно посилить підтримку Сполученого Королівства у боротьбі України для придушення жорстокого та необґрунтованого вторгнення Росії.

– Понад 20 155-мм самохідних знарядь M109 та 36 105-мм артилерійських знарядь L119 незабаром прибудуть із Великої Британії, – оголосив міністр оборони Бен Воллес, виступаючи 21 липня у британському парламенті.

Також до України буде доставлено контрбатарейні радіолокаційні системи та понад 50 тис. боєприпасів для артилерії України радянського зразка, додав він.

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Як зазначається у повідомленні, вказане обладнання зміцнить здатність Збройних сил України захищатись від невиборчого застосування артилерії Росією.

При цьому найближчими тижнями Велика Британія також відправить ще понад 1 600 одиниць протитанкової зброї, а також безпілотники, включаючи сотні боєприпасів для безпілотної авіації.

У британському уряді зазначили, що на сьогодні в Україну відправлено 6,9 тис. одиниць NLAW, Javelin, Brimstone та іншої протитанкової зброї, а також 16 тис. артилерійських снарядів, шість автомобілів Stormer, оснащених пусковими установками для протиповітряних ракет Starstreak, та сотні ракет.

При цьому Велика Британія також поставила морські ракети Brimstone, реактивні системи залпового вогню, 120 бойових броньованих машин та велику кількість нелетальної допомоги, включаючи понад 82 тис. шоломів, 8 450 комплектів бронежилетів та понад 5 тис. приладів нічного бачення.

– Масштаби та асортимент наданого нами обладнання демонструють силу нашої рішучості. Разом із нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо Україну інструментами для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна, – сказав британський міністр оборони Бен Воллес.

Зазначається, що посилення військової допомоги відбулося після того, як прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив у червні, що Велика Британія надасть Україні ще £1 млрд військової підтримки. При цьому в оборонному відомстві додали, що загальна підтримка України з боку Британії сумарно сягнула вже £2,3 млрд.

В уряді Великої Британії зазначили, що наступний етап військової підтримки, що оплачується за рахунок зазначених додаткових коштів, включатиме ще складніші системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати та нове інноваційне обладнання для ведення радіоелектронної боротьби.

Це посилення відбулося після того, як Велика Британія розпочала велику навчальну операцію для українських військ, під час якої можуть пройти підготовку до 10 тис. солдатів.

Джерело: UK government

Фото: British Army