Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Навчання стартує там, де безпечно: Монастирський розповів про підготовку шкіл до 1 вересня

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини Юлія Соколова редакторка стрічки

В умовах повномасштабної війни українські школи розпочнуть навчання офлайн з 1 вересня лише в разі наявності належним чином облаштованих укриттів для перебування дітей та вчителів під час повітряних тривог.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що найголовнішою вимогою повернення дітей до шкіл з 1 вересня є їхня безпека.

– Я дуже хотів би, щоб цього року максимальна кількість шкіл змогла розпочати офлайн навчання, тобто щоб діти пішли в школу 1 вересня. Для цього є декілька умов. Безперечно, це забезпечення безпеки наших дітей, це найголовніша вимога, – заявив міністр.

Монастирський уточнив, що йдеться про обладнання укриттів у школах або біля навчальних закладів, а також про набір навичок, як ними користуватися та як правильно діяти під час повітряної тривоги.

Очільник МВС нагадав, що зараз спеціальні комісії за участю представників ДСНС перевіряють наявність і стан укриттів у всіх школах України, які планують з 1 вересня розпочати навчання офлайн.

– Насамперед ми говоримо про так звані тилові області – західної та частини центральної України, де дуже багато перебуває внутрішньо переміщених осіб і діток, які підуть не до своїх рідних шкіл. І тому там в першу чергу відбувається інтенсивна робота, щоб облаштувати відповідні укриття, – зазначив Монастирський.

Читайте
Повернення до шкіл 1 вересня: що відомо про заходи безпеки, вимоги до укриттів та навчання

Міністр також пояснив, як має виглядати бомбосховище в школі. За його словами, укриттями можуть бути як підвальні, так і напівпідвальні приміщення з відповідним захисним обладнанням на випадок повітряної тривоги. В укритті має бути електрика, вбиральня та умови для навчання й перебування протягом певного часу.

Монастирський запевнив, що на сьогодні кількість шкіл, які відповідають вимогам безпеки, збільшується.

Водночас він наголосив, що в школах, де бомбосховища не відповідатимуть вимогам, навчання офлайн не розпочнеться.

– Ми переконані, що до 1 вересня більшість шкіл, які планують розпочати (навчання офлайн, – Ред.), будуть облаштовані укриттями, або укриття будуть поруч зі школою, і туди діти зможуть швидко переміститися під час повітряної тривоги. Відповідальність тут місцевих органів влади, але Державна служба надзвичайних ситуацій чітко контролюватиме виконання всіх вимог. І навчання розпочнеться там, де це дійсно буде безпечно, – повідомив міністр.

Він уточнив, що аналогічні перевірки укриттів проходять у дитсадках та вищих навчальних закладах.

Крім того, Монастирський поінформував, що в навчальних закладах з’явиться спеціальний урок із правил безпеки, зокрема поводження з вибухонебезпечними предметами.

– Будуть запроваджені нові курси. Зараз ми з Міносвіти працюємо над тим, щоб нові знання були опановані нашими школярами, студентами. Це в першу чергу стосується тренувань щодо укриттів, знання, як має діяти людина під час повітряної тривоги. В тому числі, необхідні знання щодо вибухонебезпечних предметів… Це будуть окремі уроки з демонстрацію зразків, яким чином розпізнати вибухонебезпечні предмети, як поводитися з ними, – пояснив голова МВС.

Він додав, що міністерство також запускає пілотний проєкт під назвою Вихователь безпеки. Він передбачає появу в громадах спеціально навчених спеціалістів (не поліцейських), які проводитимуть уроки щодо безпеки дітей.

Читайте
Очне, дистанційне чи змішане: як буде проходити навчання з 1 вересня

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Подоляк: Домовленості про вивезення українського зерна не означають послаблення режиму безпеки в Чорному морі
Подоляк: Домовленості про вивезення українського зерна не означають послаблення режиму безпеки в Чорному морі
Подвійна ганьба: Путін від зустрічі з президентом Ірану нічого не отримав
Подвійна ганьба: Путін від зустрічі з президентом Ірану нічого не отримав
Що загрожує чоловікам, які виїхали за кордон до війни та не повернулись
Що загрожує чоловікам, які виїхали за кордон до війни та не повернулись
Посвідчення про приписку до призовної дільниці: як отримати і скільки часу це забере
Посвідчення про приписку до призовної дільниці: як отримати і скільки часу це забере
З лютого РФ використала проти України до 60% “високоточного” озброєння – ГУР
З лютого РФ використала проти України до 60% “високоточного” озброєння – ГУР
Обстріл Харкова, Миколаєва та Дніпропетровської області: що відбувається на 148 день війни (онлайн)
Обстріл Харкова, Миколаєва та Дніпропетровської області: що відбувається на 148 день війни (онлайн)
Створюють підґрунтя до “приєднання” Херсона і Запоріжжя: в ГУР пояснили заяву Лаврова
Створюють підґрунтя до “приєднання” Херсона і Запоріжжя: в ГУР пояснили заяву Лаврова
Мобілізація в Україні 2022: які строки проходження військової служби
Мобілізація в Україні 2022: які строки проходження військової служби
Знайшли помилку в тексті?
Помилка