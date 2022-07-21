Навчання стартує там, де безпечно: Монастирський розповів про підготовку шкіл до 1 вересня

В умовах повномасштабної війни українські школи розпочнуть навчання офлайн з 1 вересня лише в разі наявності належним чином облаштованих укриттів для перебування дітей та вчителів під час повітряних тривог.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що найголовнішою вимогою повернення дітей до шкіл з 1 вересня є їхня безпека.

– Я дуже хотів би, щоб цього року максимальна кількість шкіл змогла розпочати офлайн навчання, тобто щоб діти пішли в школу 1 вересня. Для цього є декілька умов. Безперечно, це забезпечення безпеки наших дітей, це найголовніша вимога, – заявив міністр.

Монастирський уточнив, що йдеться про обладнання укриттів у школах або біля навчальних закладів, а також про набір навичок, як ними користуватися та як правильно діяти під час повітряної тривоги.

Очільник МВС нагадав, що зараз спеціальні комісії за участю представників ДСНС перевіряють наявність і стан укриттів у всіх школах України, які планують з 1 вересня розпочати навчання офлайн.

– Насамперед ми говоримо про так звані тилові області – західної та частини центральної України, де дуже багато перебуває внутрішньо переміщених осіб і діток, які підуть не до своїх рідних шкіл. І тому там в першу чергу відбувається інтенсивна робота, щоб облаштувати відповідні укриття, – зазначив Монастирський.

Міністр також пояснив, як має виглядати бомбосховище в школі. За його словами, укриттями можуть бути як підвальні, так і напівпідвальні приміщення з відповідним захисним обладнанням на випадок повітряної тривоги. В укритті має бути електрика, вбиральня та умови для навчання й перебування протягом певного часу.

Монастирський запевнив, що на сьогодні кількість шкіл, які відповідають вимогам безпеки, збільшується.

Водночас він наголосив, що в школах, де бомбосховища не відповідатимуть вимогам, навчання офлайн не розпочнеться.

– Ми переконані, що до 1 вересня більшість шкіл, які планують розпочати (навчання офлайн, – Ред.), будуть облаштовані укриттями, або укриття будуть поруч зі школою, і туди діти зможуть швидко переміститися під час повітряної тривоги. Відповідальність тут місцевих органів влади, але Державна служба надзвичайних ситуацій чітко контролюватиме виконання всіх вимог. І навчання розпочнеться там, де це дійсно буде безпечно, – повідомив міністр.

Він уточнив, що аналогічні перевірки укриттів проходять у дитсадках та вищих навчальних закладах.

Крім того, Монастирський поінформував, що в навчальних закладах з’явиться спеціальний урок із правил безпеки, зокрема поводження з вибухонебезпечними предметами.

– Будуть запроваджені нові курси. Зараз ми з Міносвіти працюємо над тим, щоб нові знання були опановані нашими школярами, студентами. Це в першу чергу стосується тренувань щодо укриттів, знання, як має діяти людина під час повітряної тривоги. В тому числі, необхідні знання щодо вибухонебезпечних предметів… Це будуть окремі уроки з демонстрацію зразків, яким чином розпізнати вибухонебезпечні предмети, як поводитися з ними, – пояснив голова МВС.

Він додав, що міністерство також запускає пілотний проєкт під назвою Вихователь безпеки. Він передбачає появу в громадах спеціально навчених спеціалістів (не поліцейських), які проводитимуть уроки щодо безпеки дітей.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.