Окупанти намагаються блокувати зв’язок з Маріуполем через месенджери – радник мера

У Маріуполі російські окупанти намагаються блокувати месенджери. Однак вони залишаються найголовнішим зв’язком з містом.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Частково зберігається мобільний зв’язок. Навіть, попри заборону Viber в “ДНР”, він продовжує працювати. Вони спробували його заблокувати, але Viber не дав окупантам це зробити. І тому, мабуть, найголовніший зв’язок з містом – це через всілякі месенджери, – пояснив він ведучому Свободи слова на ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі марафону.

За словами Анрющенка, мобільний зв’язок в Маріуполі працює дуже погано, але загалом зв’язок з містом є.

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Також він додав, що окупанти почали вантажити метал в порту Маріуполя. За його словами, порт працює в дуже обмеженому режимі. Досить малими партіями можливо щось завозити або щось вивозити судами класу ріка-море.

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