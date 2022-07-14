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Факти / Світ

У Польщі збирають кошти на дрони-камікадзе для України: що відомо про БПЛА Warmate

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Польський дрон-камікадзе Warmate

У Польщі оголосили збір коштів на закупівлю 20 дронів-камікадзе Warmate та наземної станції управління. Все це передадуть на потреби Збройних Сил України.

Організаторами збору є місцевий підприємець Ярослав Стеркович та копірайтер Матеуш Качинський. Загалом вони планують зібрати 4 млн злотих (24,7 млн грн).

За перший день було зібрано понад 20 тис. злотих (125 тис. грн). Організатори зазначили, що виробник дронів – польська компанія WB Electronics – візьме на себе транспортування БПЛА в Україну.

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Дрони-камікадзе Warmate, які призначені для ураження противника методом самознищення, вперше були розроблені у 2014 році.

БПЛА має електродвигун і складане крило, що забезпечують радіус дії комплексу у 10 км. Тривалість баражування у півгодини, дозволяє розвинути максимальну швидкість у 150 км/год і піднятися на максимальну висоту у 500 м при нормальній висоті польоту 30-200 м.

Максимальна злітна маса комплексу — 4 кг, при цьому апарат може бути споряджений різноманітними за типом ураження бойовими головками з масою вибухової речовини до 800 г.

Літальний апарат має автоматичний режим керування польотом і систему повернення при неспрацюванні.

Характеристики Warmate:

  • Дальність управління: до 30 км
  • Крейсерська швидкість: 80 км / год
  • Швидкість в атаці: 150 км / год
  • Практична стеля: 150-300 м
  • Розмах крил: 1,6 м
  • Вага: 5,7 кг
  • Вага бойової частини: 1,4 кг

Нагадаємо, що 28 червня Польща оголосила збір коштів на безпілотник Bayraktar для українських військових.

З такою ініціативою виступив журналіст Славомір Сєраковський після того, як литовці успішно зібрали кошти на безпілотник для України. Збір триватиме ще 15 днів.

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Фото: Warmate

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