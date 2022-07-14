У Польщі збирають кошти на дрони-камікадзе для України: що відомо про БПЛА Warmate
У Польщі оголосили збір коштів на закупівлю 20 дронів-камікадзе Warmate та наземної станції управління. Все це передадуть на потреби Збройних Сил України.
Організаторами збору є місцевий підприємець Ярослав Стеркович та копірайтер Матеуш Качинський. Загалом вони планують зібрати 4 млн злотих (24,7 млн грн).
За перший день було зібрано понад 20 тис. злотих (125 тис. грн). Організатори зазначили, що виробник дронів – польська компанія WB Electronics – візьме на себе транспортування БПЛА в Україну.
Дрони-камікадзе Warmate, які призначені для ураження противника методом самознищення, вперше були розроблені у 2014 році.
БПЛА має електродвигун і складане крило, що забезпечують радіус дії комплексу у 10 км. Тривалість баражування у півгодини, дозволяє розвинути максимальну швидкість у 150 км/год і піднятися на максимальну висоту у 500 м при нормальній висоті польоту 30-200 м.
Максимальна злітна маса комплексу — 4 кг, при цьому апарат може бути споряджений різноманітними за типом ураження бойовими головками з масою вибухової речовини до 800 г.
Літальний апарат має автоматичний режим керування польотом і систему повернення при неспрацюванні.
Характеристики Warmate:
- Дальність управління: до 30 км
- Крейсерська швидкість: 80 км / год
- Швидкість в атаці: 150 км / год
- Практична стеля: 150-300 м
- Розмах крил: 1,6 м
- Вага: 5,7 кг
- Вага бойової частини: 1,4 кг
Нагадаємо, що 28 червня Польща оголосила збір коштів на безпілотник Bayraktar для українських військових.
З такою ініціативою виступив журналіст Славомір Сєраковський після того, як литовці успішно зібрали кошти на безпілотник для України. Збір триватиме ще 15 днів.
Фото: Warmate