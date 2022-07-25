ЗСУ вдарили по п’ятьох опорних пунктах росіян та знищили склади з боєприпасами – ОК Південь

Ситуація на південнобузькому напрямку ведення бойових дій залишається динамічною, але її розвиток під контролем сил оборони. Ворог в операційній зоні продовжує ведення бойових дій на рубежах оборони.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Південь.

На двох паралельних напрямках в Бериславському районі Херсонщини ворог намагався провести контратаки силами двох ротних тактичних груп, щоб відновити втрачене положення. Успіху не мав, із втратами ретирувався.

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Парами Мі-8 ранком атаковано Ольгіне, а вдень Андріївку. Наших втрат немає, ворожі гелікоптери ухиляючись від вогню у відповідь, відійшли на вихідні позиції.

Нашою авіацією нанесено 5 ударів по ворогу.

Парою літаків штурмової авіації та фронтовими бомбардувальниками атаковано 3 ворожих опорних пункти в Бериславському районі, а пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали 2 ворожих опорних пункти в Херсонському.

Поблизу Іванівки ворог намагався провести повітряну розвідку за допомогою безпілотного літального апарату Мерлін-ВР. Влучною роботою зенітно-ракетного підрозділу розвідку припинено, розвідника знищено.

Ракетно-артилерійськими підрозділами наших військ виконано близько 190 вогневих завдань.

Загальний результат за бойовий день свідчить, що вороже військо зменшено на 66 рашистів, 5 танків, 2 самохідні гаубиці Гвоздика, протитанковий ракетний комплекс Фагот, 3 одиниці броньованої та 9 автомобільної техніки.

Також знищений командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення нацгвардії рашистів та 2 склади з боєприпасами.

Остаточні втрати ворога – уточнюються.

В Чорному морі триває маневрування 10 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту вздовж Кримського півострова до Анапи. 2 ракетних та 1 великий десантний корабель – напоготові застосування.

Таким чином ворог позначає загрозу ракетних ударів та зберігає ефект імовірності проведення десантної операції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 152-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь

Фото: ГУР