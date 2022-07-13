Липень, 13 в 10:19

У Києві СБУ викрила злочинну групу, яка незаконно переправляла за кордон українських громадян призовного віку.

Зловмисники пропонували своїм клієнтам підроблені посвідчення військовозобов’язаних та довідки про непридатність до військової служби.

За даними слідства, для серійного виготовлення підробок учасники схеми використовували підпільний типографський цех. Пакет фальшивих документів вони оцінювали у розмірі від $800 до $2 тис. залежно від термінів їх оформлення.

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Від $800 за довідку: у Києві підробляли документи про непридатність до військової служби / 3 фотографии

Правоохоронці встановили, що схему організували двоє жителів Києва. Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу, де пропонували свої послуги.

Розрахунок за них зловмисники отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли замовникам через пошту.

Під час обшуків правоохоронці виявили у них бланки військово-облікових документів, фальшиві довідки військкоматів і мобільні телефони з доказами злочинних дій. Обом організаторам схеми повідомили про підозру.