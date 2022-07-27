Нафтогаз невідкладно запропонує нову угоду держателям єврооблігацій

Липень, 27 в 13:20

НАК Нафтогаз України невідкладно запропонує держателям єврооблігацій нову угоду на відтермінування виплат.

Документ відповідатиме умовам, які Камбін визначив своїм розпорядженням №625-р від 21 липня 2022 року.

– Цей процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній щодо пропозиції аналогічних умов відтермінування виплат за єврооблігаціями, – зазначають у національній компанії.

У НАК Нафтогаз уточнили, що нині працюють з усіма зацікавленими сторонами, аби отримати згоду держателів єврооблігацій.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що напередодні сплив термін виплат утримувачам єврооблігацій Нафтогазу, тому Кабінет міністрів України пішов на дефолт за єврооблігаціями компанії.

21 липня 2022 року уряд своїм розпорядженням №625-р зобов’язав посадових осіб компанії вчиняти будь-які дії при виконанні правочину щодо єврооблігацій компанії тільки після окремого погодження таких дій Кабміном.

Нафтогаз в офіційному листі до уряду повідомив про наявність коштів на своїх рахунках, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описав ризики й негативні наслідки для компанії та країни у випадку “жорсткого дефолту” за єврооблігаціями компанії.

КМУ, своєю чергою, не надав посадовим особам Нафтогазу дозволу виконати зобов’язання перед утримувачами єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів.

Своєю забороною уряд фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022 – 2023 років.

Джерело: НАК Нафтогаз