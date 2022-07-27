Июль, 27 в 13:20

НАК Нафтогаз Украины безотлагательно предложит держателям еврооблигаций новое соглашение на отсрочку выплат.

Документ будет соответствовать условиям, которые Камбин определил своим распоряжением №625-р от 21 июля 2022 года.

– Этот процесс должен быть частью совместных действий правительства и других государственных компаний по предложению аналогичных условий отсрочки выплат по еврооблигациям, – отмечают в национальной компании.

В НАК Нафтогаз уточнили, что сейчас работают со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить согласие держателей еврооблигаций.

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Напомним, что накануне истек срок выплат держателям еврооблигаций Нафтогаза, поэтому Кабинет министров Украины пошел на дефолт по еврооблигациям компании.

21 июля 2022 года правительство своим распоряжением №625-р обязало должностных лиц компании совершать какие-либо действия при выполнении сделки по еврооблигациям компании только после отдельного согласования таких действий Кабмином.

Нафтогаз в официальном письме правительству сообщил о наличии средств на своих счетах, достаточных для выплат по еврооблигациям, а также описал риски и негативные последствия для компании и страны в случае “жесткого дефолта” по еврооблигациям компании.

КМУ, в свою очередь, не предоставил должностным лицам Нафтогаза разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей.

Своим запретом правительство фактически взяло на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022 – 2023 годов.

Источник: НАК Нафтогаз