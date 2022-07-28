Липень, 28 в 14:11

Суд передав в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) арештовані активи, підконтрольні Росії та її резидентам. Загальна їх вартість оцінюється в близько 15 млрд грн.

Про деталі поінформували в Офісі генпрокурора та Службі безпеки України. Йдеться про передання в управління держави компаній та майнових комплексів (таких як готелі, санаторії тощо).

Так, до АРМА передали:

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1. 80 майнових комплексів, котрі знаходяться в різних регіонах України (санаторії, спортивні установи та інше). Їх орієнтовна вартість оцінюється в 7 млрд грн. Раніше ці майнові комплекси були незаконно виведені з держвласності й перебували на балансі Федерації профспілок України.

За даними СБУ, з 1992 року чиновники ФПУ незаконно відчужили 80 спортивних, курортно-оздоровчих та інших держкомплексів.

– Це робилося шляхом заниження ринкової вартості об’єктів та здійснення покупцем мінімальної офіційної оплати без погодження з Фондом державного майна. Такі схеми завдавали збитків державі в особливо великих розмірах, – наголосили в СБУ.

2. Активи (корпоративні права) 19 українських компаній, підконтрольних РФ та її резидентам. Ці підприємства контролювалися великими російськими корпораціями Роснефть, Ростех, Газпром, РусАл, Росатом, Група ГМС, Татнефть, а також банками РФ. Загальна сума активів перевищує 7,75 млрд грн.

Крім того, до АРМА передані тисячі об’єктів нерухомого та рухомого майна, котрі закріплені за цими 19 компаніями (вартістю на сотні млн грн).

– Активи з російськими бенефіціарами було арештовано в рамках кримінального провадження за фактом підготовки, планування та введення Росією агресивної війни проти України, – уточнили в СБУ.

У спецслужбі також перерахували деякі об’єкти, які надійшли в управління держави:

київські готелі Турист та Дружба;

санаторій Жовтень (Конча-Заспа), санаторії Куяльник (Одеса), Моршинський (Львівська область), Поляна (Закарпаття);

спортивні комплекси, серед яких будівля, де знаходиться Kyiv Sport Club.

АРМА здійснюватиме менеджмент цих активів заради отримання прибутку для держави. Згодом підприємства та майнові комплекси остаточно вилучать на користь України.

Нещодавно в Києві суд наклав арешт на частину торгово-розважального центру, власниками якого є члени уряду РФ та керівники ВАТ, понад 50% акцій якого належать Росії.