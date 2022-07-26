Липень, 26 в 17:52

Україна розраховує отримати сотні мільярдів доларів російських активів, заморожених країнами Заходу через розв’язану РФ повномасштабну війну.

Про це розповів в одному з інтерв’ю міністр юстиції України Денис Малюська. За його словами, Київ зараз зосередився на вилученні золотовалютних резервів РФ, оскільки вважає цей напрямок найбільш перспективним.

Процес імплементації рішення про передачу Україні цих активів, за оцінками міністра, може тривати протягом 7-8 місяців.

Зараз дивляться

– Зараз сфокусувалися на найперспективнішому механізмі з тим, щоб отримати швидкий результат. Це вилучення російських золотовалютних резервів, тому що, на нашу думку, це те, що можна імплементувати місяців за 7-8. І кошти, які можуть надійти, якщо цей механізм буде імплементований так, як ми цього хочемо, – це сотні мільярдів доларів США. Тобто це найцікавіша історія з точки зору і суми, і швидкості, – наголосив Малюська.

Міністр відповів ствердно на уточнююче запитання, чи означає заява про “7-8 місяців”, що саме через цей період часу Україна може потенційно очікувати на перші надходження активів та коштів РФ – у даному випадку золотовалютних резервів.

– Так. Поясню. Для того, щоб ми отримали в спеціально створений фонд компенсації за шкоду, завдану Росією, значні суми коштів – мова йде про золотовалютні резерви – потрібно, щоб країна, де ці кошти знаходяться, уклала відповідний міжнародний договір, де з таких активів буде знятий імунітет і де вона погодиться на передачу цих коштів в спеціальний фонд, – заявив Малюська.

Він уточнив, що сама ця процедура нескладна: погоджується та підписується договір між урядами України і країни, де знаходяться золотовалютні резерви РФ; документ ратифікується обома сторонами; далі – механізм імплементації, надходження коштів та їх розподілу серед постраждалих.

Водночас труднощі полягають у тому, що на такий механізм повинні погодитися уряд та парламент відповідної держави.

Як пояснив Малюська, на погодження тексту договору про вилучення активів РФ із великою кількістю держав одночасно можуть піти роки. А тому Київ обрав “шлях меншого спротиву”.

– Тобто вибираємо одну країну, в неї може бути небагато російських активів, однак вона швидко може погодитися на підписання договору. Іншим країнам ми кажемо: Дивіться, одна така країна вже є, давайте хтось буде другим, третім. І далі ми підходимо до найвпливовіших країн, де найбільша кількість грошей, – поінформував глава Мін’юсту.

Малюська додав, що першою державою, з якою Україна може укласти договір про вилучення активів РФ, скоріш за все, стане Латвія.

– Вони погодилися з концептом. Відповідно, ми зараз на стадії перемовин щодо конкретного тексту договору. Я був у Ризі минулого тижня – вони його погодилися потенційно підписати і ратифікувати у вкрай стислі строки, – запевнив міністр.

А після Латвії Мін’юст планує “досить швидко” знайти ще кілька країн зі Східної Європи, які оперативно підпишуть цей договір.

– І далі паралельно будемо штовхати вже великі країни Заходу, де, власне, і найбільше активів знаходиться, – додав міністр.

Малюська також розповів, що є дуже багато напрямків співпраці із західними партнерами щодо передачі Україні російських активів. Наприклад, є міжнародна група Freeze and Seize, до якої входять представники Єврокомісії та різних країн, зокрема й від нашої держави. Група займається координацією і пошуком активів РФ, а також їх блокуванням.

Пошук російських активів здійснюють й окремі держави. Водночас процес їх конфіскації набагато складніший, оскільки наразі практично не існує юридичних інструментів (механізму) такого вилучення.

Саме тому Україна зараз просуває створення таких механізмів за кордоном. Як зазначив Малюська, цей процес “проходить із різною швидкістю та успішністю”.

– Сума на кону шалена. На кону шалені наслідки, бо якщо це застосували б до Росії, то це може бути застосовано і до інших країн, що тягне за собою дуже неоднозначні геополітичні наслідки для багатьох країн світу і для багатьох регіонів. Тому цей процес є повільнішим, ніж ми того хотіли б, – заявив міністр.

Окрім конфіскації активів РФ за кордоном, Мін’юст також працює над вилученням заморожених російських активів в Україні. Однак, як уточнив Малюська, їхня кількість порівняно невелика – неспівмірна з тим, що знаходиться на Заході.

– До того ж активи росіян, які знаходяться в Україні – це радше не про гроші, це про нерухомість чи бізнес. І в умовах війни цей бізнес чи нерухомість не буде коштувати багато, – додав він.

Конфіскація активів може відбуватися за рішенням суду на підставі рішення РНБО про санкції проти певних осіб.