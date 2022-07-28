Июль, 28 в 14:11

Суд передал в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) арестованные активы, подконтрольные России и ее резидентам. Общая их стоимость оценивается в около 15 млрд грн.

О деталях сообщили в Офисе генпрокурора и Службе безопасности Украины. Речь идет о передаче в управление государства компаний и имущественных комплексов (таких как гостиницы, санатории и т. п.).

Так, в АРМА передали:

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1. 80 имущественных комплексов, которые находятся в разных регионах Украины (санатории, спортивные учреждения и т. д.). Их ориентировочная стоимость оценивается в 7 млрд грн. Ранее эти имущественные комплексы были незаконно выведены из госсобственности и находились на балансе Федерации профсоюзов Украины.

По данным СБУ, с 1992 года чиновники ФПУ произвели незаконное отчуждение 80 спортивных, курортно-оздоровительных и других госкомплексов.

– Это делалось путем занижения рыночной стоимости объектов и осуществления покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом государственного имущества. Такие схемы наносили ущерб государству в особо крупных размерах, — подчеркнули в СБУ.

2. Активы (корпоративные права) 19 украинских компаний, подконтрольных РФ и ее резидентам. Эти предприятия контролировались крупными российскими корпорациями Роснефть, Ростех, Газпром, РусАл, Росатом, Группа ГМС, Татнефть, а также банками РФ. Общая сумма активов превышает 7,75 млрд грн.

Кроме того, в АРМА переданы тысячи объектов недвижимого и движимого имущества, закрепленных за этими 19 компаниями (стоимостью на сотни млн грн).

– Активы с российскими бенефициарами были арестованы в рамках уголовного производства по факту подготовки, планирования и ведения Россией агрессивной войны против Украины, – уточнили в СБУ.

В спецслужбе также перечислили некоторые объекты, поступившие в управление государства:

киевские гостиницы Турист и Дружба;

санаторий Жовтень (Конча-Заспа), санатории Куяльник (Одесса), Моршинский (Львовская область), Поляна (Закарпатье);

спортивные комплексы, среди которых здание, где находится Kyiv Sport Club.

АРМА будет осуществлять менеджмент этих активов ради получения прибыли для государства. Впоследствии предприятия и имущественные комплексы окончательно изымут в пользу Украины.

Недавно в Киеве суд наложил арест на часть торгово-развлекательного центра, владельцами которого являются члены правительства РФ и руководители ОАО, более 50% акций которого принадлежат России.