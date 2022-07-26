У Києві суд наклав арешт на частину ТРЦ, власниками якого є члени уряду РФ

Липень, 25 в 23:51

У Києві суд наклав арешт на частину торгово-розважального центру, власниками якого є члени російського уряду та керівники ВАТ, понад 50% акцій якого належать державі-агресору.

За даними Національної поліції, прибуток від діяльності ТРЦ могли використовувати для фінансування агресивних дій проти України.

Слідчі з’ясували, що посадові особи незаконно переоформили частину приміщень ТРЦ на підконтрольну офшорну компанію, власниками якої є росіяни. Вони використали фіктивне підприємство за допомогою виготовлення підроблених документів.

Зараз дивляться

Щоб зберегти майно та не дати можливість ворогу нашкодити державній безпеці України, Солом’янський суд Києва наклав арешт на приміщення площею понад 15 тис. кв. м вартістю понад 1,2 млрд грн.

Прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем (за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).