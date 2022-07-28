Вибухи на складах РФ у Горлівці та обстріли міст України: що відбувається на 155-й день війни (онлайн)

У Стамбулі відкрився координаційний центр, який стежитиме за транспортуванням зерна Чорним морем. Перші судна можуть відправитися вже цього тижня – порти Одеса, Чорноморськ та Південний розблоковані.

Збройні сили звільнили від окупантів Андріївку та Лозове на Херсонщині, а також знову прицільно влучили по Антонівському мосту, через що загарбники перекрили рух мостом. Водночас ворог стягує додаткові сили в окуповану область.

Окупанти били по Харкову, обстріляли Дніпропетровщину, Донеччину, зокрема поцілили по готелю в Бахмуті – там двоє загиблих, троє поранених.

Православна церква України закликала Вселенського патріарха Варфоломія позбавити главу РПЦ Кирила патріаршого престолу через підтримку війни проти України та єресь про “русскій мір”.