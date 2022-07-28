Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Вибухи на складах РФ у Горлівці та обстріли міст України: що відбувається на 155-й день війни (онлайн)

Вибухи на складах РФ у Горлівці та обстріли міст України: що відбувається на 155-й день війни (онлайн)

У Стамбулі відкрився координаційний центр, який стежитиме за транспортуванням зерна Чорним морем. Перші судна можуть відправитися вже цього тижня – порти Одеса, Чорноморськ та Південний розблоковані.

Збройні сили звільнили від окупантів Андріївку та Лозове на Херсонщині, а також знову прицільно влучили по Антонівському мосту, через що загарбники перекрили рух мостом. Водночас ворог стягує додаткові сили в окуповану область.

Окупанти били по Харкову, обстріляли Дніпропетровщину, Донеччину, зокрема поцілили по готелю в Бахмуті – там двоє загиблих, троє поранених.

Православна церква України закликала Вселенського патріарха Варфоломія позбавити главу РПЦ Кирила патріаршого престолу через підтримку війни проти України та єресь про “русскій мір”.

З початку З кінця
Пряма трансляція
01:02 - 28 липня

Почалося вороже наступ по всьому так званому Донецькому фронту. Окупанти штурмують укріпрайони наших військ і стають у стратегічну оборону.

Про це в ефірі Фейгин Live розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович.

За його словами, така тактика загарбників передбачає, що від угруповань “ДНР” та “ЛНР” нічого не залишиться.

Попри спроби наступу російська армія отримує жорстку відсіч у районі Сіверська та Бахмута.

– Я ризикну висунути досить обґрунтоване припущення, що Москва, по суті, відмовляється від захоплення Донецької області на даному етапі і переходять до оборони. Але, не до кінця ясно, вони стають у стратегічну оборону або ж вони стають у стратегічну оборону зі спробою завдати одного-двох потужних ударів, послабити наш наступальний потенціал і не дати нам перейти в успішний контрнаступ, — зазначив Арестович.

Або генеральне завдання Росії передбачає послаблення ударного угруповання ЗСУ та приведення в стан, коли наші збройні сили не зможуть звільнити захоплені території. Таким чином, РФ хоче примусити Україну до переговорів.

– Завести у патову ситуацію – корейський варіант (заморожений конфлікт – Ред.), – сказав Арестович.

Він запевняє, що ні про яку перемогу армії РФ і подальше захоплення наших територій не йдеться – рішення ухвалене на оборону.

– Те, що вони стають у стратегічну оборону – це залізно видно. Війська перекидаються на два напрями, де вони (росіяни – Ред.) найбільше очікують наших ударів – на Південь. І це ціною зняття з найважливіших ділянок фронту – з Ізюма до Бахмута, – заявив радник голови Офісу президента.

За його словами, нарешті РФ зробила помилку стратегічного масштабу.

– Першою стратегічною помилкою був початок війни. Ось тепер друга… Вони затіяли чотириходівку – це гарантія того, що вона провалиться. Вони забивають собі логістику, вважає Олексій Арестович.

За словами радника голови ОПУ, серпень буде “цікавим”.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
01:01 - 28 липня

Правий берег річки Дніпро має для Росії стратегічне значення, інакше утримання фронту з боку окупантів ослабне.

Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

– Якщо ми знищимо правобережне угруповання, то вогневими засобами ми перекриваємо вхід до Криму. Ми закриваємо фактично шийку пляшки з якої постійно ллється потік техніки та особового складу з РФ, – пояснив військовий експерт.

Крім того, Жданов додав, що при звільненні правого берега Дніпра ЗСУ зможе взяти під контроль залізничну гілку на Запоріжжі та взяти під вогневий контроль Мелітополь, через що Запорізький напрямок “почне дуже просідати”.

Військовий експерт зазначив, що при постачанні в Україну ракет типу ATACMS і скороченні дистанції на правобережжі Дніпра стануть можливими удари по Керченському мосту, який з’єднує материкову Росію та окупований Крим.

– Таким чином, ми повертаємо Криму статус півострова, який буде відрізаний від Росії. Тоді проблема звільнення Криму стає набагато легшою, – зазначив Олег Жданов.

Водночас він зазначив, що за такого розподілу сил важливою метою залишиться знищення Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті.

Джерело: Фейгин Live

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка