Кулеба після обстрілу Оленівки закликав визнати РФ державою-терористом

Липень, 29 в 15:33

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів жорстко засудити обстріл колонії в тимчасово окупованій Оленівці, адже це є порушенням гуманітарного права.

– Росіяни вчинили ще один жахливий воєнний злочин, обстрілявши виправну установу в окупованій Оленівці, де вони тримали українських військовополонених. Закликаю всіх партнерів жорстко засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права і визнати РФ державою-терористом, – написав він на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни з артилерії обстріляли колонію з бійцями Азову в тимчасово окупованій Оленівці.

Російські пропагандисти заявили, що нібито ЗСУ прицільно били по колонії, де утримуються полонені українські військові. Вони стверджують, що нібито 47 українців загинули.

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На думку експертів, сьогоднішній обстріл може бути спробою Росії приховати злочини російських терористів.

Джерело: Дмитро Кулеба