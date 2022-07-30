Понад 50 загиблих після теракту в Оленівці та звільнення села на Донеччині: що відбувається на 157 добу війни (онлайн)

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська прицільно обстріляли з артилерії колонію № 120 у селищі Оленівка Донецької області. Там утримувалися, зокрема, українські військовополонені, які захищали завод Азовсталь у Маріуполі, серед них — бійці полку Азов. Президент Володимир Зеленський заявив, що вже відомо про щонайменше 50 загиблих. Окрім вбитих українців, Офіс Генпрокурора повідомляв про щонайменше 130 поранених.

В соцмережах розповсюджували відео тортур українського військового росіянами, на якому окупанти притискають чоловіка з кляпом у роті та за допомогою канцелярського ножа відрізають геніталії, а потім підносять їх до камери. Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Верховна Рада звільнила від мобілізації людей, близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти під час війни.

Українські військові звільнили та остаточно зачистили від російських військ один з населених пунктів на Донеччині.