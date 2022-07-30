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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Понад 50 загиблих після теракту в Оленівці та звільнення села на Донеччині: що відбувається на 157 добу війни (онлайн)

Понад 50 загиблих після теракту в Оленівці та звільнення села на Донеччині: що відбувається на 157 добу війни (онлайн)

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська прицільно обстріляли з артилерії колонію № 120 у селищі Оленівка Донецької області. Там утримувалися, зокрема, українські військовополонені, які захищали завод Азовсталь у Маріуполі, серед них — бійці полку Азов. Президент Володимир Зеленський заявив, що вже відомо про щонайменше 50 загиблих. Окрім вбитих українців, Офіс Генпрокурора повідомляв про щонайменше 130 поранених.

В соцмережах розповсюджували відео тортур українського військового росіянами, на якому окупанти притискають чоловіка з кляпом у роті та за допомогою канцелярського ножа відрізають геніталії, а потім підносять їх до камери. Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Верховна Рада звільнила від мобілізації людей, близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти під час війни.

Українські військові звільнили та остаточно зачистили від російських військ один з населених пунктів на Донеччині.

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00:44 - 30 липня

Україна спрямує $350 млн позики від Канади на соціальні та гуманітарні платежі.

Про це інформує Міністерство фінансів України.

Ці кошти надійдуть до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів.

Мінфін розробив проєкт постанови для збільшення суми пільгового кредиту на 450 млн канадських доларів ($351 млн) у межах кредитного договору між Україною та Канадою.

Таким чином сума запозичень становитиме 1,45 млрд канадських доларів ($1,131 млрд). Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

ДжерелоМінфін

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