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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Масштабні обстріли у Харкові та Миколаєві: що відбувається на 160 добу війни (онлайн)

Масштабні обстріли у Харкові та Миколаєві: що відбувається на 160 добу війни (онлайн)

Окупанти обстріляли евакуаційний автобус поблизу Довгового у Херсонській області. Двоє людей загинули, ще п’ятеро дістали поранення.

Внаслідок обстрілу одного з районів Миколаєва поранено декількох мирних жителів. Інформація щодо можливих загиблих ще уточнюються. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та медичні заклади.

Збройні сили України відбили штурми біля Мар’їнки та знешкодили розвідгрупу біля Мазанівки, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Для наступу на Кривий Ріг та Миколаїв російські окупанти на Півдні України зібрали 30 батальйонних тактичних груп.

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01:09 - 02 серпня

Національний банк України ініціював благодійну акцію Смілива гривня, зібрані кошти з якої перерахують на потреби ЗСУ. Протягом трьох місяців триватиме збір монет номіналами 10 та 50 копійок, а також 1, 2, 5 та 10 грн.

За даними НБУ, пункти прийому монет працюватимуть із 1 серпня до 31 жовтня 2022 року по всій Україні у відділеннях уповноважених банків – Ощадбанк та ПУМБ.

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00:41 - 02 серпня

Росіяни зібрали у Херсонській області близько 30 батальйонно-тактичних груп. Вони готують наступ на Миколаїв і Кривий Ріг. Однак ступінь боєготовності цих сил викликає серйозні сумніви.

Про це заявив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, на правому березі Дніпра наразі перебуває 22-25 тисяч військ ворога. Всього було 12-15 тисяч, додали близько 10 тисяч.

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00:17 - 02 серпня

Нова Каховка. Чутно вибухи. Інформація уточнюється.

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00:13 - 02 серпня

Новини України:

Генеральний прокурор Андрій Костін про загибель власника української аграрної компанії Нібулон та Героя України Олексія Вадатурського: одна з версій розслідування – цілеспрямоване вбивство.

Укрпошта зачиняє відділення на тимчасово окупованих територіях України.

В Оленівці, за попередніми висновками міжнародних експертів, російські окупанти застосували термобаричну зброю.

Міжнародні новини:

Президент США Джо Байден підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на $550 млн.

Китай може здійснити військові провокації біля Тайваню, вважають у Білому домі.

У США заявили, що КНДР планує провести чергове ядерне випробування вперше за п’ять років.

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00:10 - 02 серпня

У Херсонській області пролунали вибухи у Чорнобаївці. За попередніми даними, Збройні сили України знищили черговий склад з боєприпасами російської армії.

вибух

Фото: Depositphotos

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