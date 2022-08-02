Масштабні обстріли у Харкові та Миколаєві: що відбувається на 160 добу війни (онлайн)
Окупанти обстріляли евакуаційний автобус поблизу Довгового у Херсонській області. Двоє людей загинули, ще п’ятеро дістали поранення.
Внаслідок обстрілу одного з районів Миколаєва поранено декількох мирних жителів. Інформація щодо можливих загиблих ще уточнюються. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та медичні заклади.
Збройні сили України відбили штурми біля Мар’їнки та знешкодили розвідгрупу біля Мазанівки, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Для наступу на Кривий Ріг та Миколаїв російські окупанти на Півдні України зібрали 30 батальйонних тактичних груп.
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