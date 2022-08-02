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Національний банк України ініціював благодійну акцію Смілива гривня, зібрані кошти з якої перерахують на потреби ЗСУ. Протягом трьох місяців триватиме збір монет номіналами 10 та 50 копійок, а також 1, 2, 5 та 10 грн.

За даними НБУ, пункти прийому монет працюватимуть із 1 серпня до 31 жовтня 2022 року по всій Україні у відділеннях уповноважених банків – Ощадбанк та ПУМБ.