Друзів Путіна чимало у всій Європі, і всім їм російський президент гарно платить. Однією з них є Карін Кнайсль, яка віднедавна стала незалежним директором у раді директорів корпорації Роснєфть.

З 2017 по 2019 рік Кнайсль очолювала міністерство закордонних справ Австрійської Республіки. На посаді нічим не запам’яталась, хіба що одруженням, на яке завітав і Путін.

Читайте Євросоюз продовжив санкції проти Росії через отруєння в Солсбері

А весілля відбувалось якраз у той час, коли на Москву накладали нові санкції за атаку Новічком у британському Солсбері. За допомогу Путіну Кнайсль і отримала посаду у Роснєфті, а разом із нею – до $500 тис. на рік.

Проте політолог Антон Шеховцов упевнений, що екс-голова МЗС Австрії – фігура не надто впливова. А основною причиною призначення її у Роснєфть є сигнал європейським політикам: якщо будете грати на вигідних Кремлю умовах, то отримаєте нагороду.

Ще одним із важливих друзів Путіна є екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер, якого вже вкотре переобирають головою ради директорів Роснєфть. Саме він фактично допоміг російському президенту побудувати газові потоки. Від Москви Шредер офіційно отримує 600 тис. євро на рік.

Через таку дружбу європейські політики втрачають репутацію, але, тим не менш, Шредер все ще має вплив серед соціал-демократів, які входять до правлячої коаліції із партією Меркель. І він там не один, хто за дружбу з Москвою.

Газово-політичним другом російського президента в Німеччині є і Маттіас Варніг, який очолює компанію-оператора Північного Потоку-2. Він колишній агент східнонімецької розвідки та може бути знайомий із президентом РФ ще із часів роботи Путіна у КДБ.

Серед італійських політиків, які допомагають Путіну – екс-прем’єр Сільвіо Берлусконі та Маттео Сальвіні. Праворадикальну партію останнього Ліга півночі навіть звинуватили в отриманні відкату у $65 млн від торгівлі російським паливом.

А друзями Путіна у Франції є екс-прем’єр Франсуа Фійон та Марін ле Пен, яка впевнено готується взяти реванш у Еммануеля Макрона на майбутніх президентських виборах.

Кремлю вдалося корумпувати навіть британських лордів, які отримують по півмільйона фунтів, за те що сидять у наглядових радах російських корпорацій. Про це пише у своєму бестселері Люди Путіна журналістка Кетрін Белтон, яка розкрила багато деталей стосунків російського президента із європейськими політиками.

Хто у черзі на зарплату від Кремля? Серед перших, ймовірно, скандальний чеський президент Мілош Земан, якого парламент прагне відправити у відставку через відверто проросійську позицію.

Також нещодавно президента США Джо Байдена знову спитали, чи вважає він Путіна вбивцею. На що він розсміявся та сказав, що раніше відповів цілком чесно.